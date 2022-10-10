«Профессионализм точно не имеет пола»: в Москве вручили премию «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Фото: Даниил АРТЕМЬЕВ

7 октября в Общественной палате России на Миусской площади в Москве состоялось награждение победителей второй международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли». В финал вышло 100 самых талантливых девушек из 28 компаний России и Казахстана. Дополнительно пятнадцать финалисток удостоены приза «Выбор жюри». Организаторы премии - АНО Women in Mining Russia – отметили рост интереса бизнеса к содействию профессиональному развитию и гендерной диверсификации. В 2022 году на участие в премии поступило 388 заявок, что на 64% больше, чем в прошлом году. Участниками стали представительницы 40 предприятий России и стран СНГ (в 2 раза больше, чем годом ранее). Среди номинантов – сотрудники компаний не только из горно-металлургического сектора, но и нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

СТРАНА СТОИТ НА ДАМСКИХ ПЛЕЧАХ

…Пятница. Шампанское. Джазовый оркестр играет хиты мировой эстрады. Более сотни женщин со всех уголков России и ряда стран ближнего зарубежья, привычные скорее к суровым морозам Крайнего Севера, пронизывающим ветрам высокогорья и другим экстремальным условиям жизни, чем к светским раутам, собрались в Общественной палате России. Каждого гостя встречают шквалом искренних аплодисментов.

«Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, потому что талант, успех и профессионализм точно не имеет пола. Они либо есть, либо их нет, - отметила старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова, открывая награждение победителей премии. – Второй год подряд у нас с вами есть уникальная возможность узнать имена лучших женщин – прекрасных, умных, способных, энергичных, которые работают на самых разных предприятиях нашей страны. Организаторам этой премии очень хочется, чтобы круг этих предприятий с каждым годом становился шире».

Команда «Норникеля». Фото: Даниил АРТЕМЬЕВ

На постсоветском пространстве самый известный пример успешной женщины в типично мужской области – Екатерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит». Помните эту красивую волевую даму? Руководила целым заводом: «Трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения». Успешных женщин в последнее время в стране становится все больше. Задача премии их показать.

«Девушки, кто приехал из других стран?» – поинтересовалась основатель премии, директор ассоциации Women in Mining Russia Камилла Жалилова.

В зале поднялись десятки рук.

«Прекрасно! Я искренне надеюсь, что в следующем году таких рук будет еще больше».

Камилла – это сердце премии. Ее участники напомнили, что за минувший год директор ассоциации Women in Mining Russia провела десятки выступлений и вебинаров, постоянно писала и звонила представителям предприятий.

«Участие и даже подача заявки на премию — своего рода оценка себя, взгляд на собственные достижения со стороны. И это отличный инструмент для выявления сильных и слабых сторон, - отметила Камилла Жалилова. - Если говорить о продвижении внутри компаний, безусловно, награда придаст новых сил и уверенности, чтобы расти и развиваться дальше. Руководству предприятий отрасли премия помогает обратить внимание на новые таланты, которые до этого по каким-то причинам не были замечены».

«Мне кажется, что гендерное равенство стало абсолютно реальным, - признался Александр Закондырин, председатель общественного совета при Минприроды России. – В нашей стране появился руководитель металлургического предприятия – женщины. И в Минприроды вас немало. Конечно, будет еще больше. Работать нам сейчас сложновато, учитывая санкционные вещи. Но в нашей стране на женских плечах все держится и в семье, и в экономике, а мужчины просто должны немного помогать. Всем, чем могут помогать. А главная женщина – это точно».

Александра Николаева получила номинацию «Амбассадор года». Фото: Даниил АРТЕМЬЕВ

БЛАГОДАРНОСТИ, СЛЕЗЫ И СТИХИ

Напомним, премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» проводится во второй раз. Заявки на участие принимались с 9 марта до 27 июня 2022 года. Премия развивается. В этом году были представлены номинации «Лидер будущего», «Наставник года», «Проект года», «Амбассадор года», «Идея года», «Золотая идея года», «Вдохновляющий лидер», «Прорыв года», «Инноватор года», «Личное достижение года», «Социальный/волонтерский проект года» и «Выбор жюри». В последней категории победителями стали все участники шорт-листа, в остальных жюри определяли от одной до трех лучших участниц.

Зрители награждения стали свидетелями большого количества вдохновляющих речей, благодарностей, слез и даже… стихов.

Например, победитель номинации «Золотая идея года» старший научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова РАН Наталья Милетенко прочитала произведение, написанное тем же вечером.

Мужская отрасль. Ведь скажите

ведь здесь не до романтики.

Мужская горных дел стихия

здесь не до рюш и бантиков.

Важны здесь точность и уменья,

и широта мышления.

Недопустимы невнимание, и мер несоблюдение…

Но, не смотря на строгость линий и точности научные

Находят ум и сила женщин в той отрасли созвучие.

Ведь все же горных дел стихия, где точно без романтики

Приемлет женское уменье без рюш, но где-то с бантиком.

Анфиса Никифорова отметила, что любая промышленная компания, которая работает на территории компактного проживания коренных малочисленных народов, должна учиться у них правильному движению жизни в Арктике. Фото: Даниил АРТЕМЬЕВ

«ДРУЖИМ НЕ ТОЛЬКО ДОМАМИ – СЕМЬЯМИ»

Отметим удивительный факт. От «Норникеля» в финальную часть конкурса вышли 33 сотрудницы. 26 из них лично присутствовали на церемонии награждения (плюс все желающие могли наблюдать за церемонией награждения в онлайне). Шесть из них получили статуэтки в четырех номинациях. Главный специалист управления устойчивого развития Дарья Ермакова (второй год подряд!) и менеджер группы по формированию системы управления Александра Николаева стали амбассадорами года. Директор по охране труда, промышленной и экологической безопасности Надежда Платонова победила в номинации «Прорыв года», советник технического директора Зухра Мешалкина и диспетчер обогатительной фабрики Мария Коровина — в номинации «Личное достижение года». Награду за лучший социальный проект взяла руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Анфиса Никифорова. Это и не удивительно – компания уделяет большое внимание развитию компетенций сотрудников.

«Много лет назад компания «Норникель» пришла на полуостров Таймыр, — напомнила Анфиса Никифорова. - Любая промышленная компания, которая работает на территории компактного проживания коренных малочисленных народов, должна учиться у них правильному движению жизни в Арктике. Могу сказать уверенно, у компании это вместе с коренными народами это очень успешно получается. Мы дружим не только домами. Мы дружим семьями. (Помните такой момент в «Москва слезам не верит»? – «КП»)

Призерами в категории «Выбор жюри» также стали шесть сотрудниц компании: в номинации «Золотая идея года» — оператор пульта управления Лариса Богданова и электролизник водных растворов Елена Пастушенко, в номинации «Личное достижение года» — начальник цеха хозяйственного обеспечения Ольга Бондарева и инженер-технолог Аделия Давлятшина, в номинации «Вдохновляющий лидер» — заведующая лабораторией гидрометаллургии Департамента по исследованиям и разработкам Мария Калашникова, в номинации «Лидер будущего» — главный специалист Дарья Шмакова.

Причем, даже о не победивших участницах можно рассказывать часами.

«У меня большая семья – пятеро детей, - рассказывает Юлия Краснова, флотатор обогатительной фабрики Быстринского ГОКа Норникеля. – Флотация – это сердце фабрики. Иначе не было бы разделения пустых пород и полезных. В ноябре исполнится пять лет, как я работаю в Быстринском ГОКе. Женщины на флотации лучше, чем мужчины. У нее есть особая чуйка. Где-то приходится быть жесткой, а где-то и с шуточкой подойти. Мужчине-мастеру могут отказать, а женщине отказать просто невозможно. Я этим иногда пользуюсь».

До встречи через год на следующем награждении премией «Талантливая женщина в добывающей отрасли»!..