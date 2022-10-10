Какой театр пришел на смену «Гоголь-центра» Серебренникова

Художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Антон Яковлев собирается ставить на Большой сцене «Героя нашего времени» по мотивам романа Лермонтова, «Мюнхгаузена» по пьесе Григория Горина, спектакль «Соборяне» по мотивам романа Лескова и «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Достоевского. Запланированы постановки других режиссеров. С их выпуском всё гораздо определенней: 22 декабря на Малой сцене Глеб Черепанов выпустит спектакль «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. 29 декабря выйдет премьера спектакля «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда в постановке Константина Мишина.

В планах на вторую половину сезона – «Рассказы» Шукшина (режиссер – Сергей Виноградов), «В дремучем лесу» Зеллера (режиссер – Павел Пархоменко). На Большой сцене начнёт репетировать Уланбек Баялиев, на Малой – Сергей Тонышев. Названия будут объявлены дополнительно. В репертуар войдут «Мещане. Попытка прочтения» по Горькому – спектакль выпускников мастерской Павла Хомского и Сергея Голомазова в ГИТИСе.

В театре начнет работать лаборатории молодой режиссуры «Перспектива». Четыре режиссера покажут эскизы по самостоятельно выбранному материалу. Наиболее удачные из них доработают в полноценный спектакль, они войдут в репертуар.

У Театра им. Гоголя появится музыкальное направление, которое предполагает постановку рок-опер, мюзиклов и музыкальных спектаклей. Уже в этом сезоне выйдет театральная оратория «Жар» — хоровая театрализованная композиция для хора, оркестра и электронных инструментов.

Музыкально-поэтическое направление будет представлено моноспектаклем по роману Пушкина «Евгений Онегин» , чтец – артист Максим Аверин (Большая сцена). Также запланирован цикл поэтических вечеров, посвященный поэтам XX века: Бродский, Самойлов, Маяковский и Рыжий.

Будет работать свой киноклуб «Крупный план» ( киноклуб существовал и в «Гоголь-центре»). Первым мероприятием станет показ и обсуждение

фильма Михаила Калатозова «Летят журавли», в октябре отмечающего 65-летие со дня выхода на советские экраны.

Труппа Театра им.Гоголя пополнилась новыми артистами (не меньше 25 человек). В основном это молодежь. Такое мощное обновление связано с тем, что после закрытия «Гоголь-центра» (минувшим летом) из театра ушли артисты. Немногие, но это был костяк, на котором держался репертуар. На их место взяли новых.

Уже сейчас можно сделать некоторые выводы о концепции Театра им.Гоголя, пережившего очередной апгрейд. Это будет театр, выступающий за традиционные ценности, в меру консервативный, но рассчитанный на широкого зрителя, любящего не только драму, но и мюзикл, рок-оперу, поэтические вечера. Главное, чтобы и то и другое было сделано на высоком уровне.

- Прежде всего надо пытаться создавать яркие, интересные спектакли, которые привлекут зрителя не только узнаваемыми лицами, а неожиданными, новыми идеями, формой, качеством постановки. И конечно, необходимо выращивать новых героев, на которых захочется ходить в театр, - сказал худрук Антон Яковлев.