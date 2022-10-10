Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о повреждении опор Крымского моста

Повреждения опор моста обещают исправить уже к концу недели. Фото: REUTERS

На Крымском мосту необходимо заменить два железнодорожных пролета, но на работу моста ремонтные работы не повлияют. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьера Михаила Мишустина в понедельник.

Сейчас движение пассажирских и грузовых поездов осуществляется по одной полосе. Полностью восстановлено пригородное сообщение.

Восстановительные работы будут вести и под водой. Водолазы уже проверили опоры моста.

- В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждения деформационного шва на одной из опор, - рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Повреждения опор моста обещают исправить к концу недели.

Сейчас ремонтом моста занимаются 150 специалистов. Работы ведутся круглосуточно.

- Подтягиваются дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другая необходимая техника, - рассказал Хуснуллин.

В ближайшее время на Крымском мосту заработает мобильный комплекс сканирования автомобилей. Это позволит увеличить пропускную способность. Напомним, пока движение по Крымскому мосту восстановлено только для легковых автомобилей, грузовики и пассажирские автобусы не допускаются.

Михаил Мишустин поручил профильным министрам правительства лично контролировать работы по восстановлению Крымского моста и завершить их максимально быстро.

Тем временем, правительство прорабатывает альтернативные маршруты доставки грузов в Крым через новые российские территории.

- Из 359 километров альтернативного маршрута на 180 километрах сейчас ведутся работы. Уже сегодня мы совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать, - сказал Хуснуллин.

Всего по его словам, на новых территориях к ноябрю-декабрю будет восстановлено 500 километров дорог.

Как рассказал на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, теракт на Крымском мосту пока не сильно повлиял на планы туристов.

- Число аннуляций туров на отдаленные даты незначительное, - заявил Чернышенко.

По его словам, на момент ЧП в Крыму находились около 50 тысяч туристов из разных регионов. Ростуризм и Минцифры открыли горячую линию, на нее уже поступило около 1300 обращений. По словам Чернышенко, горячая линия продолжит работу.