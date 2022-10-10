Юнна Мориц: Нынче в России, объявленной злом, очень пониженный уровень страха. Страхом не пахнет Россия!..

Поэт Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
- Нас на испуг берут со всех сторон,
Не понимая, что бесстрашье наше
Им нанесёт чудовищный урон:
Ответка наша на испуг – бесстрашье!
- Юнна Петровна! Неудобно сравнивать стихи с таблетками, но в вашей «поэтической аптечке» есть «микстура для бесстрашия». И мне это очень помогает. Я теперь буду с собой носить, в командировки брать ваши стихи. И буду всем их тоже «приписывать» - рассылать и раздавать. Может быть, дадите какие-то советы? Как спасаться от страха, когда со всех сторон нас пытаются пугать?
- Первое стихотворение на эту тему мы публиковали год назад. Самое интересное – это свежее, сегодняшнее. Непобедимые примеры нашего бесстрашия. Головнюки западной русофобщины приказали войскам, украшенным гитлеряческой свастикой, победить Россию в бою. А вчера они праздновали победу над Крымским мостом.
А Россия ремонтирует Крымский мост, по которому движется транспорт, машины, поезда. И в этом гениальном ответе непобедимое бесстрашие России. Непобедимость бесстрашная России.
- Когда загорелись цистерны с горючим, спасатели МЧС (об этом рассказал Александр Куренков, глава министерства), рассортировали этот поезд, отцепили горящие емкости. Поэтому из 59 сгорели только семь. Я бы это еще добавил.
- Да, Саша, добавь. (читает стихотворение)
Страхов – навалом, любую страну
Сплющит, и вы не успеете ахнуть,
Если не знаете тайну одну,
Тайну великую – страхом не пахнуть!
Запахи страхов, у каждого – свой,
Мигом почуют животные, звери.
Страх обязательно пахнет – усвой,
Пахнет сквозь крыши, сквозь окна и двери!
Голод, вину, одичанье, войну, –
Множество нам нахимичили страхов,
Надо проветрить от страхов страну,
Натиском страхов страну не затрахав!
А страховозы пыхтят без конца,
И страховозят они страхояды,
Трудятся, крутятся в поте лица
Страхописатели страхоплеяды.
У наблюдателей польских – облом,
Страхом объяты большого размаха:
Нынче в России, объявленной злом,
Очень пониженный уровень страха!
У наблюдателей польских – невроз,
Нюхают русских и нюхают очень, –
Страхом не пахнет Россия!..Вопрос:
Нюх наблюдателей разве не точен?
Страхами пахнуть – не мой генотип,
Страхами пахнут пускай страховозы,
Кто страховозом работает – влип,
Требует страха смертельные дозы!..
Страхозависимость очень страшна.
А наблюдатели нюхают русских,
–Уровень страха понижен – до дна,
Страх невозможен при наших нагрузках!
Я повторяю, любую страну
Сплющит, и вы не успеете ахнуть,
Если не знаете тайну одну,
Тайну великую – страхом не пахнуть!
- Спасибо огромное, Юнна Петровна!
- Не за что, Саша. Жить можно только на линии: «Человек - человеку».