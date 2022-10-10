Юнна Мориц: Нынче в России, объявленной злом, очень пониженный уровень страха. Страхом не пахнет Россия!..

Поэт Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- Нас на испуг берут со всех сторон,

Не понимая, что бесстрашье наше

Им нанесёт чудовищный урон:

Ответка наша на испуг – бесстрашье!

- Юнна Петровна! Неудобно сравнивать стихи с таблетками, но в вашей «поэтической аптечке» есть «микстура для бесстрашия». И мне это очень помогает. Я теперь буду с собой носить, в командировки брать ваши стихи. И буду всем их тоже «приписывать» - рассылать и раздавать. Может быть, дадите какие-то советы? Как спасаться от страха, когда со всех сторон нас пытаются пугать?

- Первое стихотворение на эту тему мы публиковали год назад. Самое интересное – это свежее, сегодняшнее. Непобедимые примеры нашего бесстрашия. Головнюки западной русофобщины приказали войскам, украшенным гитлеряческой свастикой, победить Россию в бою. А вчера они праздновали победу над Крымским мостом.

А Россия ремонтирует Крымский мост, по которому движется транспорт, машины, поезда. И в этом гениальном ответе непобедимое бесстрашие России. Непобедимость бесстрашная России.

Головнюки западной русофобщины празднуют победу?

- Когда загорелись цистерны с горючим, спасатели МЧС (об этом рассказал Александр Куренков, глава министерства), рассортировали этот поезд, отцепили горящие емкости. Поэтому из 59 сгорели только семь. Я бы это еще добавил.

- Да, Саша, добавь. (читает стихотворение)

Страхов – навалом, любую страну

Сплющит, и вы не успеете ахнуть,

Если не знаете тайну одну,

Тайну великую – страхом не пахнуть!

Запахи страхов, у каждого – свой,

Мигом почуют животные, звери.

Страх обязательно пахнет – усвой,

Пахнет сквозь крыши, сквозь окна и двери!

Голод, вину, одичанье, войну, –

Множество нам нахимичили страхов,

Надо проветрить от страхов страну,

Натиском страхов страну не затрахав!

А страховозы пыхтят без конца,

И страховозят они страхояды,

Трудятся, крутятся в поте лица

Страхописатели страхоплеяды.

У наблюдателей польских – облом,

Страхом объяты большого размаха:

Нынче в России, объявленной злом,

Очень пониженный уровень страха!

У наблюдателей польских – невроз,

Нюхают русских и нюхают очень, –

Страхом не пахнет Россия!..Вопрос:

Нюх наблюдателей разве не точен?

Страхами пахнуть – не мой генотип,

Страхами пахнут пускай страховозы,

Кто страховозом работает – влип,

Требует страха смертельные дозы!..

Страхозависимость очень страшна.

А наблюдатели нюхают русских,

–Уровень страха понижен – до дна,

Страх невозможен при наших нагрузках!

Я повторяю, любую страну

Сплющит, и вы не успеете ахнуть,

Если не знаете тайну одну,

Тайну великую – страхом не пахнуть!

- Спасибо огромное, Юнна Петровна!

- Не за что, Саша. Жить можно только на линии: «Человек - человеку».