Грузовикам из Европы запретили привозить товары в Россию. Но есть исключения

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

У нас ведь как принято: если европейцы приняли антироссийские санкции, нужно обязательно ответить им зеркально. Но при этом желательно, чтобы осколки этого зеркала не «порезали» кошельки обычных россиян. Удается не всегда. Но в этот раз, похоже, получилось.

Напомним, еще в апреле Евросоюз запретил грузовикам из России и Белоруссии въезд на свою территорию. Спустя неделю белорусы запретили въезд европейским фурам. Те пробирались к нам через Прибалтику, не забыв «накрутить счетчик» цен.

Конечно, российские депутаты сразу же заговорили об «ответке». Но у подобного запрета нашлись как сторонники, так и противники.

- Никто не спорит: это плохо, что российские грузовики теперь не пускают в Европу. Но нам необходимы лекарства, продукты, другие товары из ЕС. Многие западные перевозчики сами, без всяких санкций, отказываются ехать в Россию. Но некоторые компании из Польши, Прибалтики все еще согласны везти к нам европейские товары. Не нужно им мешать, - объяснял нам высокопоставленный сотрудник таможенной службы на условиях анонимности.

В итоге власти придумали компромиссный вариант. Вчера вступил в силу закон: с 10 октября до 31 декабря 2022 года запрещены перевозки грузов по территории России транспортными средствами перевозчиков из следующих стран:

- всех членов Европейского союза,

- Великобритании,

- Северной Ирландии,

- Норвегии,

- Украины.

Теперь «недружественные» перевозчики должны будут работать так. Они довозят товар до границы с РФ, там его перегружают на российскую фуру (либо переставляют прицеп с «их» машины на «нашу») и везут до места назначения.

Но есть исключения. Минпромторг определил список из 58 товаров, которые иностранные фуры могут везти напрямую из Европы в Россию, не перегружая на границе. В их числе мясо, молочная продукция, живые животные, фрукты, овощи, орехи, кондитерка, какао, медикаменты, табак, пластмасса, стекло, музыкальные инструменты, часы, контрацептивы, алкоголь.

Пояснения к списку примерно такие. Нельзя слишком долго простаивать грузам со скоропортящимися товарами. Алкоголь могут побить при перегрузке. Лекарства тоже ждать не могут.

Однако к некоторым пунктам у некоторых экспертов есть вопросы. Например, что случится при перегрузке с презервативами? Побить их невозможно, в упаковке они испортиться не могут. Чтобы повредить часы и сигареты, тоже нужно постараться. С табаком, кстати, вообще непонятная история. Европейцы в восьмом пакете санкций запретили ввозить к себе табачные изделия из России. Зато мы им даем зеленый свет, да еще и на их автотранспорте.

Минпромторг определил список из 58 товаров, которые иностранные фуры могут везти напрямую из Европы в Россию, не перегружая на границе. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

«ТОВАРЫ НЕ ПРОПАДУТ, НО ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ»

Кто недоволен новым законом, так это российские перевозчики. Конечно, им бы хотелось, чтобы европейские грузовики вообще не пускали в Россию, и тогда наши дальнобойщики избавились бы от западных конкурентов.

- Так мы отбираем работу у наших перевозчиков и отдаем ее европейцам, - критикует нооведение президент Национальной Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Эксперт считает, что разрешение европейцам ввозить некоторые товары скажется на их стоимости.

- Товаров на полках меньше не станет. Но ценники подрастут, - говорит Владимир Матягин. - Перевозка грузов европейцами в разы дороже, чем российскими фурами. Во-первых, из-за горючего: литр дизельного топлива в Европе стоит 2-2,5 евро, у нас – меньше 1 евро. Во-вторых, рабочая сила в России дешевле, чем на Западе. Если бы все товары отдали нам, то цены, может быть, и понизились бы немного.

К списку скоропортящихся товаров у Матягина тоже есть претензии. По его словам, еду перевозят в рефрижераторах, которые всю дорогу держат нужную температуру, даже если водитель останавливается на отдых и глушит двигатель. При перецепке рефрижератор не нагревается и никакой угрозы товарам нет.

- Перецепить полуприцеп - 15-20 минут, переставить контейнер - 30 минут, перегрузить паллеты с товаром (обычно это 24 паллета) - два часа, - перечисляет Матягин. – Не вижу никаких причин делать послабления для европейских перевозчиков, если все эти товары можно перевезти своими силами.