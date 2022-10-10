Ученые нашли объяснение феномену «дежа вю»

С «дежа вю» сталкивались две трети людей в мире. Фото: Shutterstock

Вот, старый поворот

Дежа вю (déjà vu) – уже виденное, в дословном переводе с французского. Так называют феномен, который ученые пытаются объяснить уже более 200 лет. С ним знакомы многие. Примерно две трети людей хоть однажды, но испытывали это странное ощущение: будто то, что с ними прямо сейчас происходит, уже было. Незнакомая местность – дом, улица, даже страна – знакомы. Как и люди, оказавшиеся рядом. Вот только связать подобное «воспоминание» с конкретным моментом из прошлого никогда не получается.

Это самое «дежа вю» создает сильную иллюзию того, что настоящее встретилось с прошлым, что человек заново переживает то, что уже произошло.

В Колорадском университете (Colorado State University) обратились к изысканиям своего коллеги Алана Брауна (Alan Brown), который в 2003 году проанализировал большинство научных публикаций, относящихся к попыткам разобраться в феномене. А попыток – с момента появления первых из них в 19-м веке – набралось немало. Среди обильной мистической шелухи и многочисленных предположений о некой болезненной природе «дежа вю» ученый нашел несколько здравых, на его взгляд, гипотез - свежих и не очень. Спустя почти 20 лет психологи под руководством профессора Анны Клиари (Anne Cleary) взялись их проверять.

На сегодняшний день наиболее убедительной оказалась гипотеза примерно столетней давности. А именно предположение о том, что «дежа вю» формируют в первую очередь зрительные образы. Феномен может возникнуть, когда мозг обнаруживает хоть какое-то - даже самое минимальное - пространственное сходство текущей ситуации и той, в которой человек когда-то уже находился. В поле зрения, скажем, попадает мебель, расставленная схожим образом. Или улицы знакомой планировки. Или какие-нибудь узнаваемые предметы.

Колорадские ученые приводят такой пример: человек ищет больничную палату, в которую положили родственника. Никогда тут не был. Но расположение лестниц или коридоров или кресел в них или дверей или табличек на дверях совпадает с тем, которое посетитель видели, допустим, год назад, когда приходил в школу на родительское собрание. Забыл – событие-то рутинное. Но в подсознании «воспоминания» сохранились, всплыли в больнице и перепутались. В итоге, возникло ощущение – смутное, конечно, что в этой больнице человек уже был.

Для проверки гипотезы психологи использовали виртуальную реальность – помещали испытуемых в смоделированные ситуации с мизансценами, которые были схожи - в смысле пространственной планировки. А в остальном отличались.

Результат: «дежа вю». Ощущение удавалось вызвать, по сути, искусственно.

Согласно мистическим представлениям, «дежа вю» - это воспоминания из какой-то прошлой жизни. Фото: Shutterstock

Воспоминания из прошлых жизней

Не удивительно, что среди вероятных причин возникновения феномена преобладали мистические. Браун это обнаружил, анализируя предлагаемые его объяснения. Наиболее популярной была гипотеза реинкарнации - переселения душ. Даже известный швейцарский психолог и философ Карл Юнг такое мнение. И считал, что посредством «дежа вю» люди получают воспоминания о прошлой жизни.

Певица Мадонна после того, впервые посетила императорский дворец в Пекине, призналась, что видела его раньше. И в конце концов «вспомнила», что в прошлой жизни была наложницей последнего маньчжурского императора.

Певица Тина Тернер неожиданно увидела знакомые пейзажи и предметы среди египетских пирамид, которых прежде никогда не видела. И стала рассказывать, что во времена фараонов была царицей Хатшепсут.

Больные люди. Психопаты.

В свое время специалисты из Массачусетского технологического университета (Massachusetts Institute of Technology) уверяли, что обнаружили область головного мозга, отвечающую за формирование мистического ощущения. Указывали на гиппокамп – своеобразный центр памяти и эмоций. Конкретно на его так называемые энграммные клетки, которые сначала запоминают, а потом активируются под воздействием повторных сигналов - звуках, запахах, визуальных раздражителях.

Благодаря деятельности гиппокампа человек осознает, какие впечатления напоминают те, что он уже видел, а какие и в самом деле принципиально новые. Гиппокамп как бы делит опыт человека на прошлое и настоящее. Но когда два впечатления оказываются слишком похожими, этот участок «глючит». В результате мозг выдает ложные – виртуально сформированные - воспоминания за истинные. Что и приводит к «дежа вю».

По чуть альтернативной версии, мозг, ошибаясь, перестраивает кратковременную память в долгосрочную. И в результате человек воспроизводит то, что он видел прямо сейчас, в момент, который был когда-то. От этого, переживающие «дежа вю» никогда не знаюте, что будет дальше.

А исследователи из Университета Масарика (Чехия) и Университета Эксетера в Великобритании объяснили «дежа вю» нейрофизиологической аномалией. Магнитно-резонансная томография, которую они сделали более сотни человек продемонстрировала, что феномен связан не только с гиппокампом. Со всей головой. В коре и подкорке людей, подверженных «дежа вю», серого вещества было значительно меньше, чем у тех, кто никогда не путал настоящее с прошлым.

Аномалия, как полагали ученые, возникает еще в младенческом возрасте – дефект развития. От недостаток серого вещества гиппокамп порой выходит из-под контроля. И во время усталости и стрессов, он становится чрезмерно возбудимым. В итоге, рождаются воспоминания о том, чего никогда не было.

Колорадцы вместе с Брауном не верят в мистику, но физиологические причины феномена напрочь не отвергают. Пока. Надеются на дальнейшие исследования. И сами не собираются останавливаться на достигнутом. Планируют отдельно проверить, какую роль в формировании «дежа вю» играют вербальные стимулы. Ведь иной раз «несуществующие воспоминания» способны проявиться и в процессе разговоров. Среди триггеров они занимают второе место.