Лиза Арзамасова объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Лиза Арзамасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елизавета Арзамасова несколько дней назад должна была выступить в спектакле «Золушка», в котором она играет главную роль. Но на сцене актриса так и не появилась. Во МХАТе имени Горького ее замену объяснили нездоровьем артистки: супруге Ильи Авербуха внезапно стало плохо.

Поклонники забеспокоились: что происходит с их любимицей? Ни сама Лиза, ни ее муж комментариев по этому поводу не давали. И вот теперь Арзамасова решила прояснить ситуацию и в соцсетях рассказала, что с ней случилось на самом деле.

Елизавета сообщила, что ставит свою творческую карьеру на паузу, так как ей необходим отпуск, чтобы восстановиться. Актриса предупредила, что в ближайшее время не появится на экранах и на сцене, поскольку собирается поправлять здоровье и наполняться энергией на предстоящий год.

«Думаю, что в ближайшие пару недель в моих аккаунтах будут только «милые глупости» и фото из сундука, благо таких много. Я наконец-то «догадалась», что мне нужен отпуск – и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год. Так что творческих новостей в ближайшее время не будет», - написала Арзамасова.

Подписчики Елизаветы в комментариях желают ей поскорее поправиться. Они полностью поддерживают решение актрисы и считают его правильным. «Здоровья вам», «Хорошего вам отдыха!», «Отдыхайте, Лизонька! Здоровья Вам! Здоровья всем, кого мучают болезни», - пишут фолловеры.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов были объявлены победителями шоу «Ледниковый период». Съемки в ледовом проекте отняли у актрисы немало сил и здоровья. Елизавета выкладывалась на тренировках на все сто и показывала блестящие результаты на выступлениях. Впрочем, несмотря на ее трудолюбие, нашлись недоброжелатели, которые заявили: первое место актрисе досталось по блату из-за мужа Ильи Авербуха. Вероятно, нападки хейтеров тоже вымотали звезду и нарушили ее душевное равновесие.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в декабре 2020 года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен. В августе 2021 года у пары родился сын Лев.