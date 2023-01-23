Путин назвал союз России и бывших советских республик «мощным полюсом мира»

Президент написал письмо по случаю председательства Москвы в ЕАЭС Фото: REUTERS

В 2023 году Россия будет председателем Евразийского экономического союза. Это одна из организаций, которая объединяет нас и бывшие советские республики. Только в отличие от СНГ, куда формально входит и Украина, и Молдавия, в ЕАЭС только те страны, с которыми у нас нормальные отношения.

В понедельник Владимир Путин обратился к лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Он напомнил, что объединение неплохо развилось с основания в 2015-м году. Взаимная торговля увеличилась на 60%, внешняя торговля – на 46%.

Плюс три четверти платежей проходят в национальных валютах. Как раз то, чем мы добиваемся много лет и от остальных торговых партнеров.

- У Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, - заявил российский лидер.

Президент объявил, что во время председательства Москвы в ЕАЭС начнется разработка долгосрочных планов объединения до 2030 и 2045 годов. Он вкратце перечислил, о чем речь:

1. Развитие технологического потенциала, чтобы в конце прийти к «подлинной независимости».

2. Внедрение передовых решений в автомобильной и химической промышленности, транспортное машиностроение, авиация и так далее.

3. «Запуск Интегрированной информационной системы ЕАЭС и наднациональных систем мониторинга обращения продукции позволит выявлять и убирать с союзного рынка небезопасные и некачественные товары», - анонсировал Путин.

Глава страны предложил вернуть единые вузовские учебники по техническим и гуманитарным дисциплинам, а также межвузовские стажировки. Это нужно, чтобы образование было единообразным, и условный энергетик из Белоруссии в теории мог работать в Казахстане, так как учебные планы в обеих странах схожие.

Судя по всему, ЕАЭС не планирует делать ставку на контакты с Западом. Президент перечислил перспективных партнеров, и среди них нет ни Европы, ни США.

- Намерены всячески содействовать завершению ведущейся работы по соглашениям о свободной торговле с Египтом, Ираном и Индией, а также активизировать новые переговорные треки, в том числе с Индонезией и ОАЭ, - заявил глава страны, упомянув экспорт товаров в Африку, Ближний Восток и Южную Америку.