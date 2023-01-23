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В мире23 января 2023 10:30

Запад понял – Россия переламывает конфликт на Украине. Но как спасти Зеленского, не развязав войну?

Анналена Бербок сделала вид, что не заметила хамства премьера Польши
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Глава МИД Германии Анналена Бербок.

Глава МИД Германии Анналена Бербок.

Фото: REUTERS

История с «безусловной поддержкой» Западом режима Зеленского в последние дни приобрела несколько новых оттенков. Ритуальные обещания помогать Киеву «столько, сколько потребуется», дополнились больше похожими на базарный торг перепалками: «А ты сколько и чего ему дашь?» Очередное заседание «друзей Украины» на военной базе США в немецком Рамштайне это хорошо показало. С одной стороны, все участники решительно говорят, что ВСУ для скорой перемоги нужны наступательные вооружения, танки прежде всего. С другой - расплывчатые формулировки типа «надо все взвесить и коллективно обсудить» и никаких конкретных решений.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: REUTERS

Все ждали, что скажет Германия, ведь у многих европейских стран на вооружении стоят немецкие танки «Леопард». Сами немцы поставлять их не спешат, а чтобы это сделали другие, необходимо разрешение Берлина. И до последнего времени его тоже не было. Дело дошло до того, что самый «безбашенный» союзник Киева премьер-министр Польши Маетуш Моравецкий пошел на немыслимое раньше дипломатическое хамство в отношении ведущей страны в ЕС, заявив: «Украина и Европа выиграют эту войну - с Германией или без нее».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Фото: REUTERS

В этих чудесных словах поляка можно прочитать многое. Например, четко выраженное сомнение, что с немцами Россию не победить, чему учит история. Второй смысл, и тоже яснее ясного: войну с Россией ведет прежде всего Европа, и на кону для нее в этой войне - все. Поляков, о которых говорят, что Россию они ненавидят больше, чем любят Польшу, такой радикализм не шокирует. Но вот другие европейцы, кроме прибалтов, разумеется, казались более рациональными. Потому-то и темнили: дадим танки или нет, позже решим, пока все вместе не обсудим, чем это чревато для нас самих…

Ситуация очень напоминает ту, когда «единомышленники» в борьбе с серьезным противником пытаются вытолкнуть кого-то из своих рядов вперед - чтобы посмотреть, а что ему будет, достанется или нет? Если достанется, то мы-то и не при чем, не ввязывались, с ним и разбирайтесь…

Именно так воспринимается ответ министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на вопрос французского телеканала LCI, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии? А ничего, ответила министр, «на данный момент у нас об этом не просили, но если спросят, мы не будем препятствовать».

Танк "Леопард", предоставленный Германией Словакии после того, как словаки отправили свои танки Т-72М Украине.

Танк "Леопард", предоставленный Германией Словакии после того, как словаки отправили свои танки Т-72М Украине.

Фото: REUTERS

Вот те раз! Моравецкий просто негодовал, что трусливые немцы волынят вопрос разрешением передать произведенные ими танки Украине, да еще и пообещал победить без Германии. А оказывается, это он «порожняк гнал» - в Берлине никаких просьб на этот счет и не получали. Вы спросите, и мы вам разрешим…

У знаменитого советского комика Райкина была миниатюра «Запустить дурочку», помните? Заявление Бербок очень эту ситуацию напоминает. Танки? Ах, да, что-то слышали. Не разрешаем? Да что вы говорите! Это недоразумение какое-то! Пришлите новую заявку, рассмотрим.

Из всей этой вышедшей дипломатической «дурочки» вывод очевиден. Хоть и воюет с Россией Запад, вытолкнув перед собой Украину, он понимает, что переломный момент в конфликте наступает. И придется уже непосредственно кому-то из союзников Киева лезть в пекло. Потому что за поставки тяжелого вооружения можно и «ответку» получить. Вот в Берлине и решили: пусть это будут поляки или, на худой конец, прибалты. Их не так жалко, как себя.

Украинский кризис: Новости