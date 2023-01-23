Запад понял – Россия переламывает конфликт на Украине. Но как спасти Зеленского, не развязав войну?

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS

История с «безусловной поддержкой» Западом режима Зеленского в последние дни приобрела несколько новых оттенков. Ритуальные обещания помогать Киеву «столько, сколько потребуется», дополнились больше похожими на базарный торг перепалками: «А ты сколько и чего ему дашь?» Очередное заседание «друзей Украины» на военной базе США в немецком Рамштайне это хорошо показало. С одной стороны, все участники решительно говорят, что ВСУ для скорой перемоги нужны наступательные вооружения, танки прежде всего. С другой - расплывчатые формулировки типа «надо все взвесить и коллективно обсудить» и никаких конкретных решений.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Все ждали, что скажет Германия, ведь у многих европейских стран на вооружении стоят немецкие танки «Леопард». Сами немцы поставлять их не спешат, а чтобы это сделали другие, необходимо разрешение Берлина. И до последнего времени его тоже не было. Дело дошло до того, что самый «безбашенный» союзник Киева премьер-министр Польши Маетуш Моравецкий пошел на немыслимое раньше дипломатическое хамство в отношении ведущей страны в ЕС, заявив: «Украина и Европа выиграют эту войну - с Германией или без нее».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS

В этих чудесных словах поляка можно прочитать многое. Например, четко выраженное сомнение, что с немцами Россию не победить, чему учит история. Второй смысл, и тоже яснее ясного: войну с Россией ведет прежде всего Европа, и на кону для нее в этой войне - все. Поляков, о которых говорят, что Россию они ненавидят больше, чем любят Польшу, такой радикализм не шокирует. Но вот другие европейцы, кроме прибалтов, разумеется, казались более рациональными. Потому-то и темнили: дадим танки или нет, позже решим, пока все вместе не обсудим, чем это чревато для нас самих…

Ситуация очень напоминает ту, когда «единомышленники» в борьбе с серьезным противником пытаются вытолкнуть кого-то из своих рядов вперед - чтобы посмотреть, а что ему будет, достанется или нет? Если достанется, то мы-то и не при чем, не ввязывались, с ним и разбирайтесь…

Именно так воспринимается ответ министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на вопрос французского телеканала LCI, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии? А ничего, ответила министр, «на данный момент у нас об этом не просили, но если спросят, мы не будем препятствовать».

Танк "Леопард", предоставленный Германией Словакии после того, как словаки отправили свои танки Т-72М Украине. Фото: REUTERS

Вот те раз! Моравецкий просто негодовал, что трусливые немцы волынят вопрос разрешением передать произведенные ими танки Украине, да еще и пообещал победить без Германии. А оказывается, это он «порожняк гнал» - в Берлине никаких просьб на этот счет и не получали. Вы спросите, и мы вам разрешим…

У знаменитого советского комика Райкина была миниатюра «Запустить дурочку», помните? Заявление Бербок очень эту ситуацию напоминает. Танки? Ах, да, что-то слышали. Не разрешаем? Да что вы говорите! Это недоразумение какое-то! Пришлите новую заявку, рассмотрим.

Из всей этой вышедшей дипломатической «дурочки» вывод очевиден. Хоть и воюет с Россией Запад, вытолкнув перед собой Украину, он понимает, что переломный момент в конфликте наступает. И придется уже непосредственно кому-то из союзников Киева лезть в пекло. Потому что за поставки тяжелого вооружения можно и «ответку» получить. Вот в Берлине и решили: пусть это будут поляки или, на худой конец, прибалты. Их не так жалко, как себя.