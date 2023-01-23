В VK Музыке появился раздел «Подкасты»

Теперь слушать любимые шоу развлекательного и научного формата можно в отдельном приложении VK Музыка

«Подкасты» — новый самостоятельный раздел сервиса VK Музыка, который объединил разнообразный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу. Подкасты доступны в приложении VK Музыка, а также внутри обновлённого раздела «Музыка» в мобильном приложении ВКонтакте.

Познакомиться с шоу можно на витрине, где каждый найдёт для себя интересный формат — от юмористических выпусков и подкастов о музыке до проектов об отношениях, психологии и расследований. Уже на старте пользователи услышат сразу несколько эксклюзивов. Среди них — первый сезон нового проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии «Терменвокс», эксклюзивный сезон популярного проекта «Шире чек» о том, как начать зарабатывать больше, и второй сезон подкаста «Хакни мозг» от «Богемы» о том, как устроена наша психика. Меломанов ждёт эксклюзивный проект от VK Музыки — подкаст «Космическийджэм», в студии которого появятся известные продюсеры и музыканты. Ведущий шоу — Сэм Адегбие из STUDIO 21. С ним гости поделятся личными историями и тизерами премьер.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«Подкасты стали одним из самых популярных развлекательных и образовательных форматов. Поэтому количество подкастов и их аудитория растёт. Появление раздела с подкастами в VK Музыке — ещё один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса. Синергия музыки и подкастов в том, что выбирает слушатель в разных жизненных ситуациях. В спортивном зале ты слушаешь музыку, в долгой поездке переключаешься на подкаст — всё в рамках одного сервиса».

Раздел будет активно развиваться и дополняться: новые функции для слушателей и авторов появятся уже скоро. VK Музыка заинтересована в развитии партнёрства с авторами качественного контента и помогает молодым подкастерам быстрее находить аудиторию, а состоявшимся — расширять свою. Попасть на платформу со своим подкастом максимально просто: достаточно оставить заявку по ссылке.

Подкасты можно слушать бесплатно. С подпиской на VK Музыку прослушивание доступно без рекламы и с выключенным экраном.

Чтобы в приложении VK Музыка появился раздел с подкастами, необходимо обновить его до последней версии.