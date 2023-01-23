Волнения в мире начались: почему западное общество раскалывается на «правых» и «левых»

По сообщениям El Mundo, десятки тысяч испанцев вышли на митинг в центре Мадрида, призвав социалистическое правительство Санчеса уважать принципы демократии и Конституцию страны или немедленно уйти в отставку. Фото: REUTERS

Испания, Франция, Израиль, Перу – в минувшие выходные многолюдные протесты полыхали в разных уголках мира. Причины в каждом случае разные, но и что-то общее можно найти: общество по всей планете все больше раскалывается на «правых» (сторонников традиционных и национальных ценностей) и «левых» (адептов прогрессивного мироустройства мира).

Испания: обстановка перед выборами накаляется

По сообщениям El Mundo, десятки тысяч испанцев вышли на митинг в центре Мадрида, призвав социалистическое правительство Санчеса уважать принципы демократии и Конституцию страны или немедленно уйти в отставку. Увольнения и назначения по собственному желанию правительства, кадровый коллапс в Конституционном суде, непризнание независимости Каталонии, помилование террористов ЭТА, новый законопроект о запрете абортов – это лишь малая часть проблем, волнующих испанцев перед предстоящими парламентскими выборами в декабре этого года.

В демонстрации приняли участие представители самых разных слоёв общества – от обслуживающего персонала до государственных деятелей. «Мы, политики, вышли на улицы, чтобы показать мнение нашего народа. Настало время индивидуальной ответственности, и наша обязанность – заставить Санчеса потерпеть неудачу, чтобы её не потерпела наша Испания», – скандировала депутат Народной партии Каэтана Альварес де Толедо.

«Демократия рушится, а мы продолжаем идти по этому пути», – кричали протестующие с плакатами в руках. Наиболее частым изображением на транспарантах стала фотография Педро Санчеса с длинным носом Буратино и надписями: «Государственный изменник», «Премьер предатель», «Санчес, диктатор» и даже «Я прошу прощения за то, что проголосовал за преступника».

Франция: попранное мужское достоинство

Полицейский избил 26-летнего инженера во время согласованной в Париже демонстрации против новой пенсионной реформы. Представитель французского правопорядка нанёс молодому человеку удар дубинкой в пах, а затем поспешил незаметно скрыться с места происшествия. Как отмечает Le Figaro, потерпевший уже подал заявление для возбуждения уголовного дела.

На изображениях и видеозаписях, распространившихся в Интернете, видно, как полицейский напал на демонстранта, фотографирующего уличную толпу. Силовик повалил мужчину на землю и начал избивать его дубинкой между ног. Привлёкши внимание остальных протестующих, полицейский отступил и скрылся в переулке.

По словам адвоката потерпевшего, молодого человека быстро госпитализировали, однако в связи с серьёзными повреждениями врачам пришлось ампутировать его яичко. «Это не случай необходимой самообороны или крайней необходимости. Доказательством являются имеющиеся у нас снимки и тот факт, что в момент избиения мой клиент не был арестован. Это осознанное насилие, которое привело к нанесению увечий лицом, занимающим государственную должность», – заявила защитник.

«Дина, ты – убийца, народ отрекается от тебя», – выкрикивали тысячи перуанцев, выступивших против нового президента страны Дины Болуарте. Фото: REUTERS

Перу: отрекаются от нового президента

«Дина, ты – убийца, народ отрекается от тебя», – выкрикивали тысячи перуанцев, выступивших против нового президента страны Дины Болуарте. Лишь в Лиме для подавления демонстраций были мобилизованы 10 тысяч военнослужащих, а число погибших в результате столкновений с ними уже превысило полсотни человек, пишет El Siglo.

В декабре прошлого года бывший президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса страны. В ответ Конгресс проголосовал за отстранение Кастильо от власти, после чего в должность вступила тогдашний вице-президент Дина Болуарте. Сам Педро попытался укрыться в посольстве Мексики, однако был арестован. Протестующие требуют освободить Кастильо и провести новые выборы президента и членов Конгресса, а также прекратить репрессии и уважать основные права и свободы человека.

Перуанцы стекаются со всей страны в столицу, чтобы выйти на протесты с критикой правительства и требованием полной и немедленной смены администрации. Столкнувшись с подобной эскалацией, Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения, предусматривающего ограничение таких конституционных принципов, как свобода передвижения и право на неприкосновенность жилища. Военные совместно с национальной полицией получили приказ оцепить крупные города и всеми средствами подавлять вспыхивающие антиправительственные протесты.

По оценкам The Guardian, более ста тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, протестуя против радикальных судебных изменений, предложенных «новым» правительством страны, которое называют самым правым в истории. Фото: REUTERS

Израиль: правительство против Верховного суда

По оценкам The Guardian, более ста тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, протестуя против радикальных судебных изменений, предложенных «новым» правительством страны, которое называют самым правым в истории. Демонстрация, получившая название «Борьбы за судьбу Израиля», также прошла в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве. У протестующих возникли опасения, что нынешние реформы власти подрывают демократические нормы и нарушают права человека.

Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля дольше всех в истории страны – более 15 лет, и вновь вступил в эту должность в декабре прошлого года. В 2020 году действующий глава израильского правительства впервые оказался на скамье подсудимых, против Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия, начался судебный процесс по трём делам.

Получив доверие парламента, правительство Нетаньяху сразу же обвинило Верховный суд Израиля в предвзятости и превышении своих полномочий. Премьер-министр предложил ограничить полномочия суда, в частности, его способность отменять законы и решения правительства самого Биньямина.

Поскольку в Израиле нет формально принятой Конституции, Верховный суд играет важную роль в сдерживании правительственных министров. Протестующие также считают, что предложенные Нетаньяху реформы помогут премьеру избежать обвинительного приговора или вовсе добиться полного прекращения дела.