В Монте-Карло оркестр сыграл «Прощание славянки» перед оскорбленными украинцами

В Монте Карло, где проходит Гала-шоу Международного циркового фестиваля, военный оркестр княжества неожиданно заиграл «Марш славянки». Фото: СОЦСЕТИ

В Монте Карло, где проходит Гала-шоу Международного циркового фестиваля, военный оркестр княжества неожиданно заиграл «Марш славянки».

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгардт Запашный. В этом году устроители конкурса официально отказались от участия русских артистов и аннулировали приглашения главе Росгосцирка Сергею Белякову и главному режиссеру фестиваля Заслуженному артисту России Гии Эрадзе. Более того, организаторы сделали официальное предложение президенту Зеленскому выступить с видеообращением к зрителям и артистам конкурса.

И вдруг неожиданно для публики военный оркестр Монако заиграл знакомый миллионам марш Василия Агапкина.

«Друзья, я пребываю в небольшом шоке: в данный момент в Монте Карло проходит Гала-шоу Международного циркового фестиваля, - написал Эдгард Запашный. - Самой большой делегацией артистов является делегация из Украины. А флаг России был убран на церемонии открытия.

Но вот военный оркестр княжества, который по традиции играет до начала Гала-шоу, вдруг решил исполнить всем известный марш ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ!».

Знаменитый марш был написан в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны (1912—1913). Более ста лет он является самым известным и узнаваемым русским национальным маршем, символизирующим проводы на войну или на военную службу. За границей – это один из музыкальных символов России.

Пост Запашного уже собрал множество откликов в соцсетях. От ура-патриотических: «Как я люблю этот марш! Россия – сила!» до шуточных: «Рука Кремля партитуры им поменяла»…