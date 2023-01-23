Двухголовые акулы пугают рыбаков по всему миру: ученые не могут объяснить появление ужасных монстров

Есть несколько гипотез, которые объясняют, почему сообщений о двухголовых акулах стало больше (по сравнению с прошлым столетием).

Морские биологи отмечают, что в последнее время участились сообщения о появлении двухголовых акул. Люди заинтересованно реагируют на все жуткое и непонятное, поэтому легенды о тварях, которые жрут людей в два рта, ушли не только в народ, но и в кинематограф. В 2012 году на экранах появился фильм “Угроза из глубины”, где Кармен Электра (бывшая жена баскетболиста Денниса Родмана) возбуждала аппетит двухголового монстра своими филейными частями. Самое интересное, что американские кинематографисты не стали останавливаться на достигнутом и в 2017 году порадовали мировую общественность сагой “Нападение пятиглавой акулы”. Но это кино уже проходит по разряду научной фантастики, потому что пятиглавые акулы ученым не встречались. Им приходилось довольствоваться изучением только сиамских близнецов.

Встречаются такие экземпляры не очень-то часто. Последнее сообщение датируется 2020 годом, когда в Индийском океане недалеко от города Мумбай рыбак по имени Нитин Патил вместе с уловом вытащил на борт 15-сантиметрового двухголового детеныша остроносой акулы.

- Мы такую мелочь не едим и не продаем, особенно акул. Поэтому я сфотографировал удивительное существо, снял его на видео и отпустил в море. А материалы отправил специалистам Центрального научно-исследовательского института морского рыболовства в Мумбаи, - объяснил рыбак.

До этого в 2013 году в руки ученых попал великолепный экземпляр двухголовой бычьей акулы, она была поймана рыбаком в Мексиканском заливе недалеко от Флориды. И еще описано несколько случаев, когда двухголовых акулят обнаруживали на стадии внутриутробного развития, когда рыбаки потрошили мамаш (большинство акул являются живородящими). При этом не описано ни одного случая, чтобы рыбаки выловили взрослую двухголовую акулу. Скорее всего, аномалия, вызванная неполным делением одной оплодотворенной яйцеклетки (как и у сиамских близнецов у людей) не позволяет животным выживать в течении длительного времени, говорит Николас Эхеманн.

Есть несколько гипотез, которые объясняют, почему сообщений о двухголовых акулах стало больше (по сравнению с прошлым столетием). Возможно, хищнический вылов настолько сократил популяцию акул, что генетическое разнообразие сократилось и случайная мутация стала чаще копироваться. Свою роль может сыграть и загрязнение мирового океана. Но ученые считают, что самое простое объяснение лежит на поверхности: о двухголовых акулах стали чаще узнавать, потому что у рыбаков появились смартфоны. Раньше их рассказы воспринимались, как обычное рыбацкое преувеличение или вранье. А теперь каждый может выложить фото диковинки в социальную сеть. Вот тебе и сюжет для очередного фильма-ужастика!