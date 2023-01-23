С марта этого года все россияне, чьи доходы снизились на 30%, смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребительских займов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С марта этого года все россияне, чьи доходы снизились на 30%, смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребительских займов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Известиями».

Напомним, сейчас на кредитные каникулы имеют право только мобилизованные и те, кто взял ипотеку. Но с марта этот инструмент будет доступен всем, кто оформил кредит. Законопроект внесли в Госдуму еще в сентябре, он уже прошел первое чтение. До конца февраля, по словам Анатолия Аксакова, законопроект должны принять.

Кредитные каникулы позволяют перенести на более поздний сроки платежей по кредиту без штрафов и пеней. При этом от уплаты процентов это вас не избавит. Они по-прежнему будут начисляться ежемесячно на текущую задолженность. То есть после окончания кредитных каникул все долги перед банком все равно придется оплатить.

Итак, каковы условия предоставления кредитных каникул:

- Отсрочку выплат по кредиту можно будет оформить на полгода в том случае, если ваши доходы снизились не менее, чем на 30% от среднемесячного заработка за прошлый год.

- Сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн руб.

- Оформить кредитные каникулы можно один раз за время действия кредитного договора.

Автоматически кредитные каникулы не предоставляются. Для этого нужно обратиться с заявлением в банк, выдавший кредит.

В Госдуме не сомневаются, что кредитные каникулы будут востребованы среди россиян. По оценкам Центробанка, от 8 до 10 млн.россиян имеют трудности с выплатами по кредитам. С проблемами сталкивается каждый четвертый-пятый заемщик. Кредитные каникулы позволяют заемщику сделать передышку в трудной ситуации и восстановить финансовое состояние. Как поясняют в ЦБ, после этого большинство заемщиков возвращается к выплатам по кредиту.