Зеленский ищет самого сумасшедшего лжеца: он должен решить «русский вопрос»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я никоим образом не разделяю радость некоторых авторов по поводу того, что известный украинский пропагандист Алексей "Люся" Арестович якобы перековался, "переобулся" и стал чуть ли не пророссийским. Ни в коей мере, дорогие товарищи. "Люсьен" просто ушел из активного спорта, поскольку его перевели на "тренерскую" работу. И, не знаю, как у кого, а у меня стойкое ощущение, что Арестович сейчас принимает экзамены и проводит тестирование кандидатов на его штатное место внештатного советника. Причем, тесты проводятся, как в заочном, так и в очном режиме. И кто выступит завиральнее всех, тот и придет "Люсьену" на смену.

Вот, например, достаточно известный украинский военный эксперт Валентин Бадрак выступил в эфире интернет-канала "UkrLife" с очень оригинальным объяснением, почему Украина до сих пор не победила "Московию".

- Для Украины теперь определённый вызов, прежде всего, для военного командования, для генерала Залужного и тех, кто с ним. Вызов такого плана, что-либо Украина сделает упреждающий удар с контрнаступлением и сметёт всё, либо нужно ждать в обороне, ждать их нашествия нового и тогда уже обороняться. И это всё находится в зависимости от решений в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, в полной зависимости, - расфилософствовался он в эфире. - И что нужно делать Украине для того, чтобы сделать упреждающий ход? Нужно убедить Запад. Проблема Запада в чем? Чем ближе украинская армия к разгрому российских войск, тем больше Запад этого боится. То есть чем ближе Киев приближает победу, справедливую, потому что они – захватчики пришли к нам с войной, тем больше боится Запад.

Понятно? Это Запад боится, что Украина победит Россию, и каждый раз, когда Киев вплотную приближается к этой цели, останавливает самостийных незалежников. Запад не дает Киеву разгромить Россию. И в этом вся причина.

Наверное, сам кандидат думал, что зачетно выступил, но на самом деле слабовато. На уровне явно страдающего старческой деменцией экс-представителя Украины при ЕС и НАТО 86-летнего Владимира Василенко, который в эфире "5 канала" публично недоумевал, почему Киев до сих пор не бомбит Владивосток.

Наиболее перспективных кандидатов Арестович тестирует и отбирает сам. Как, например, киевского политолога Юрия Романенко, который в интернет-блоге Арестовича развил целый геополитический план окончательного решения "русского вопроса" и торжества украинства в общепланетарном масштабе.

- Ключевая задача Украины, стратегическая – это как выстроить мостик с Азией и как этот мостик можно сделать в контексте отношений с Западом. Напрашивается вывод, что от восточной границы Украины до Казахстана приблизительно 500 километров по прямой. Вот эта линия – Волгоград, Дон, вот это – та история, которая нам нужна, это и есть северная граница "Югороссии", к которой должна стремиться Украина в своих стратегических планах, - объяснил Арестовичу свои планы этот "эксперт". Да так это у него получалось складно, что Арестович даже дар речи потерял. Не исключено, что от зависти. А Романенко, тем временем, разошелся еще больше.

- Русские стремятся к тому, чтобы в Украине было ОРДЛО, Новороссия, как они ее называют, контроль над Крымом, потому что это решает их стратегические задачи. Контроль над Крымом – это авианосец непотопляемый, вот это Южный федеральный округ у них. То есть, "Югороссия", по сути, совпадает с Южным федеральным округом, северная граница Ростовской и Волгоградской областей, на юге выходит в Краснодарский край, он выходит к Черному и Азовскому морю, - обрисовал эксперт территории, которые Украина должна захватить, чтобы выстроить транспортный коридор из Казахстана (читай - Китая) в Европу через Незалежную.

На худой конец, если Украине не удастся завоевать эти земли, то она должна сделать все, чтобы Юг России отделился от Федерации и превратился в колонию или полуколонию Украины.

Люся, этот кандидат найкращий! Лучше уже не найти. Даже Гитлер так не фантазировал на посиделках с Геббельсом, мечтая в последние дни лишь о чудо-оружии. Романенко – это воплощение национальной идеи по Арестовичу, которая, как он сам рассказывал, заключается в том, чтобы "постоянно не только другим, но и самому себе, потому что если сказать правду, то рухнет все и надо будет придумывать, что-то другое".