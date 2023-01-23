Тушите свет: За восемь лет с неба исчезли почти все звезды

Огни Москвы

Ночное небо становится ярче с ошеломляющей скоростью – намного быстрее, чем ожидали. Всего за 8 лет оно стало в два раза светлее.

Астрономы словно бы слепнут, часть звезд будто бы исчезают – их попросту не видно. Не видно и профессионалам, и любителям – да всем. Каких-то 20 лет назад мы любовались видом, который открывался на один из рукавов нашей галактики - Млечного пути. Теперь не открывается – дымка какая-то. Прощай, романтика…

Катастрофическую тенденцию, характерную, как выяснилось, для всего мира, «высветили» европейские ученые из немецкого НИЦ геонаук (GFZ German Research Center for Geosciences), ведомые Кристофером Кибой (Christopher Kyba). Свои выводы они сделали на основе наблюдений, подробности которых предоставили более 50 тысяч гражданский ученых из разных стран.

Почти ничего не видно

Проблема не нова. О «световом загрязнении окружающей среды» говорят 50 лет. В нынешнем году – юбилей. В 1973 году астроном Курт Ригель (Kurt Riegel) первым обратил внимание коллег на обилие искусственного освещения на Земле. С тех пор оно только нарастало. И продолжает нарастать ускоренными темпами, быстро меняя наш взгляд на ночное небо.

Авторы нынешнего исследования обнаружили: с каждым годом ночное небо становится светлее на 7 – 10 процентов. В основном за счет наружного освещения улиц и домов. И внутреннее не отстает. Увеличивается и число лампочек, и их яркость – в основном за счет светодиодов. Энергию они, конечно, экономят, но света от них больше, чем от традиционных ламп накаливания.

Небо за городом

Быстрее всего светлело небо над Северной Америкой – в среднем на 10,4 процента в год. Над Европой - медленнее, примерно на 6,5 процента в год. Но в целом темпы «просветления» оказались намного выше ожидаемых. Считалось, что они будут составлять ежегодные 2,2 процента – в глобальном масштабе. Оказалось, что прогнозисты ошибались. Скорее всего из-за неточности спутниковых измерений – их датчики «слепы» к синем свету, который преобладает в светодиодах. Для сравнения, в конце 1990 - начале 2000 годов прирост составлял 1,6 процента.

«Световое загрязнение» вредит не только трудовой деятельности астрономов, работающих в наземных обсерваториях, но и им самим. Да и всем нам вместе с ними. От недостатка естественной темноты неправильно «работают» биологические часы организма, от чего одни люди жиреет сверх всякой меры, другие – впадают в депрессию. Или даже страдают от того и другого одновременно. Нарушается сон, провоцируя диабет и гипертонию. И как следствие, раннюю смерть.

Подсветка сбивает с толку животных – в первую очередь тех, которые становятся активными ночью – то есть, в темноте. А для некоторых искусственное освещение представляет смертельную опасность – например для вылупившихся из яиц черепашек. Они торопятся к воде, ориентируясь на лунный свет. А порой видят фонари на пляжах, которые заводят их не в ту сторону и делают еще более легкой добычей.

Видно Млечный путь

Предложения ученых по «нормализации ситуации» весьма банальны: тушить свет. Но это противоречит «чаяниям трудящихся», которые хотели бы, чтобы в городах, да и в поселках стало поменьше темных улиц, чтобы во дворах было светло. А власти, как правило, идут им навстречу - электрифицируют. По праздникам еще и иллюминацию устраивают.

С недавних пор стала модной ночная подсветка фасадов. Да, красиво, но не любезно для окружающей среды.

В качестве альтернативы можно было бы наставить датчиков или таймеров, которые бы отключали наружное освещение в определенное время или, когда никого рядом нет – ни людей, ни машин. Но в городах не до этого. Увлеклись другим – массово навешивают камеры, фиксирующие различные нарушения и раздающие штрафы. Опять противоречие – камерам нужно больше света. Чтобы различать номера автомобилей и лица, если понадобится.

Ниуэ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Темное «царство»

Самым темным местом на Земле – имеется в виду участок суши с минимальной засветкой неба – признаны остров Ниуэ (Niue) и, соответственно, расположенное на нем одноименное государство. Это южная часть Тихого океана, восточнее Австралии, недалеко от острова Тонга. Население Ниуэ менее 2 тысяч человек.

Жители «темного царства» знают о своей доле, - заверяла недавно Филиция Боллен (Felicity Bollen), глава местного комитета по туризму (Niue Tourism Chief Executive), - ниуэйцы гордятся темнотой, обязуются её хранить и выражают признательность Международной ассоциации темного неба (International Dark-Sky Association) – есть такая – за оказанное доверие. На острове чудо, что за звезды.

Жуки

КСТАТИ

Земля становится все более заметной со стороны

Кадры ночной Земли, сделанные из космоса безусловно красивы. Она сверкает словно новогодняя елка. Но иллюминация наводит и на грустную мысль: уж очень плотно населена наша планета. Живых мест - то есть таких, где еще не навесили лампочки - практически не осталось. Огни городов местами сливаются в какое-то огненное море.

Земная иллюминация набрала такую мощь, что стала заметна даже из дальнего космоса. Если инопланетяне обитают в радиусе хотя бы десятка световых лет от Солнечной системы и достигли нашего уровня развития – построили телескоп вроде Уэбба (James Webb Space Telescope), то они нас видят. Существуют методы, благодаря которым может открыться возможность распознавать наличие искусственного освещения на далеких планетах.

Подробнее об этом в нашем материале.

Жуки навозники в опасности

Жуки-навозники, они же скарабеи - священные для древних египтян насекомые, перекатывая с места на место навозные шарики (для них это жизненно важно), ориентируются по звездам. Конкретно жуки используют для навигации - Млечный путь. Перестанут его видеть – заплутают. И скорее всего погибнут. К такому выводу пришли ученые шведского университета Лунда (Lund University in Sweden). Подробнее об их исследовании в нашем материале.