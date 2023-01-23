Яндекс Маркет откроет пункты выдачи заказов в малых городах

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Пункты выдачи заказов Яндекс Маркет начнут появляться не только в мегаполисах-миллионниках, но также в малых городах и небольших населенных пунктах. В сервисе сообщили, что теперь открыть пункт можно в локации, где живут менее 50 тысяч человек.

К пунктам выдачи в таких локациях сервис будет предъявлять меньше требований, чем в крупном городе. Даже отдельное помещение арендовать не нужно — ПВЗ можно открыть, например, в деревенском магазине. Поэтому местные предприниматели смогут начать бизнес с минимальными вложениями, потратившись только на технику и стол, и существенно сэкономить на оформлении, поскольку вывеску и рекламные материалы бесплатно выдаст маркетплейс.

От развития сервиса в малых городах выиграет не только местный малый бизнес. Так, для продавцов Яндекс Маркета существенно вырастает география продаж и доставки заказов получателям. Удобно это и пользователям, которым больше не придется ездить за покупками в крупные города.

Сервис ожидает, что будет открыто не менее 1000 таких точек.