Клиенты жалуются на букмекерскую контору, основатель которой передал Украине 1 млн евро

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700 млрд рублей. В такую сумму эксперты оценивают годовой доход букмекерских контор в России. Колоссальные деньги! Причем в данном случае речь идет только о цифрах 2021 года (данные по 2022 году еще не подбиты), и только по данным легальных фирм. А какие же деньжищи крутятся в так называемой «серой» зоне?

Нынешний год начался для букмекеров со скандала. На днях клиенты крупной фирмы «1xСтавка» (связана с нелегальной на территории РФ «1xBet») начали массово жаловаться на проблемы с кошельками на платформах фирмы.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

Клиенты не могут внести на свои счета в приложении деньги, чтобы сделать прогноз на ближайшие матчи. Мы попробовали сами: я скачал приложение компании, зарегистрировался, прошел верификацию, но при попытке зачислить деньги открылось уведомление (пунктуация сохранена): «По техническим причинам, пополнения временно недоступны. Сроки восстановления уточняются».

Соответственно, игроки жалуются и на то, что не могут вывести заработанные на ставках деньги на свои банковские карты.

В самой компании «1xСтавка» этот внезапный локаут называют «временными техническими проблемами». Но любознательные журналисты заметили одну странность.

«Пополнение баланса «1хСтавка» исчезло и на официальном сайте регулятора - Единого ЦУПИСа», - пишет издание «Рейтинг Букмекера».

Для понимания - в России своеобразной защитой игроков от сомнительных букмекеров служит легальная регистрация клиентов в системе официального регулятора ставок ЦУПИС. Она объединяет всех легальных игроков рынка. (Мы направили в пресс-службу ЦУПИС официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию. На момент публикации материала ответ не был получен).

Естественно, после такого пользователи всерьез переживают, что уже лежащие в кошельках суммы не просто зависли, но в итоге могут вообще в любой момент испаряться вместе с фирмой.

К слову, на сложности с выводом денег на банковское карты клиенты жаловались на «1xСтавка» и раньше. Вот, например, подборка отзывов о фирме с популярного спортивного сайта Sports.ru.

Ноябрь 2022-го:

«При выводе 20 тысяч рублей (а у меня на счету более 46 тыс.) на карту, запросили верификацию аккаунта. Переслал им: фото паспорта, фото карты, выписку с карты, договор с оператором сим-карты, фото на фоне переписки с СБ держа в руках паспорт, фото ИНН, скрин из личного кабинета налоговой... Мой аккаунт был создан 5 лет назад, я уже проходил полную верификацию, но когда я начал выигрывать... Планирую писать на них заявление в прокуратуру и суд».

Апрель 2022-го:

«Служба безопасности отказывается возвращать мои средства в размере 140 тысяч».

Июль 2022-го:

«Не отдают деньги игрокам. Заказал вывод 10 тысяч и получил отказ. Уже больше двух недель они хотят то одно фото от меня, то другое, то третье. Бесконечно тянут время».

СУДЫ, НЕЗАКОННЫЕ 63 МИЛЛИАРДА И РОЗЫСК

При этом «1xСтавка» и «1xBet» уже оказывались в эпицентре скандалов. (Ранее Forbes проводил собственное расследование и считает, что к обеим компаниям имеет самое непосредственное отношение уроженец Брянска Роман Семиохин. Бизнесмена издание называет «предполагаемым организатором»).

Например, в 2017 году выяснилось, что компания «1xBet» начала агрессивную рекламную кампанию в России, даже не имея... лицензии на осуществление букмекерской деятельности на территории РФ. (Таковые выдаются Федеральной налоговой службой). По документам деятельность вела «1xСтавка», но рекламировался при этом другой бренд - «1xBet».

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва), который вышел на матч Суперкубка с логотипом БК, был оштрафован Федеральной антимонопольной службой.

Но это были только цветочки. Дальше - больше.

Несколько лет назад деятельностью «1xBet» заинтересовались силовики. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».

«Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства», - писал РБК.

По версии следствия, сайты букмекерской конторы работали как легальная БК, но при этом помимо ставок на спорт на них были размещены и онлайн-казино. А когда Роскомнадзор их блокировал, появлялись так называемые «зеркала» (сайты, которые перебрасывают пользователей на другие ресурсы, обходя блокировки). При этом владельцы бизнеса зарабатывали гигантские суммы.

В 2020-м Следственный комитет объявил в розыск троих основателей этой игровой империи. Однако к тому времени уже упомянутый Роман Семиохин, а также Дмитрий Казорин и Сергей Каршков давно жили на Кипре и даже получили гражданство этой страны. По оценкам следствия, за несколько лет Семиохин и его товарищи незаконно заработали в России 63 млрд рублей и большую их часть вывели за границу.

В 2021-м на «1xBet» подал в суд один из клиентов фирмы, который потерял на ставках 3,6 млн рублей и внезапно выяснил, что лицензии-то у фирмы нет! Значит, деньги она принимала незаконно.

На данный момент по громкому делу осуждена лишь бывшая помощница Семиохина и Ко Оксана Моспанова. 40-летняя женщина получила 3 года колонии.

1 МЛН ЕВРО ДЛЯ УКРАИНЫ

А летом прошлого года многих буквально шокировала еще одна история, связанная с этой же БК.

Компания продолжающего жить на Кипре коренного брянчанина Романа Семиохина перевела 1 миллион евро на… поддержку граждан Украины.

При этом, конечно, никто достоверно подтвердить не может, на что именно пошли эти деньги - на помощь беженцам или покупку оружия для Вооруженных сил Украины. Но в России многие клиенты фирмы обалдели и от самого факта. А своим помогать, в том числе на сугубо мирные цели, - желания нет?

Почему «1xСтавка» оказалась, судя по всему, отключена от системы пополнения игроками кошельков, пока неясно. Но версии ходят разные. Связь с той «украинской историей» - лишь одна из них. Но помимо этого нельзя исключать и те самые громкие уголовные дела, и сохранившиеся тесные связи с «1xBet».

Вероятно, на этот раз для компании все действительно максимально серьезно. Хотя в 2022 году «1хСтавка» и сменила собственника с иностранного на российского (юридически «переехав» из офшора в Саратов), видимо, шлейф скандалов не прошел даром.

«Компания «1хСтавка», входящая в тройку крупнейших на российском рынке азартных игр, вот-вот прекратит существование, - прогнозирует сетевое издание «Версия». - Не стоит также исключать появления новых уголовных дел по итогам такой неоднозначной деятельности букмекерской конторы».