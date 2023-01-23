Почему с 1 марта перестанут публиковать декларации о доходах и имуществе депутатов и сенаторов

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В среду, 24 января, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, после окончательного принятия которого с 1 марта 2023-го перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов.
Эту тему - в качестве анонса - мы обсудили с депутатом нижней палаты парламента, известным правоведом и законодателем, доктором юридических наук Павлом Крашенинниковым.
…- Павел Владимирович, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, почему вдруг решили отказаться от публикации деклараций? Отчего возникла такая коллизия?
- Дело, Александр, в том, что у нас достаточно большое количество депутатов занято в заксобраниях и в собраниях муниципальных образований, причём - основная их часть работает не на постоянной основе.
- Да, это известно.
- И вот они вынуждены были - по закону - подавать декларации, что приводило к разным нюансам.
И главный заключался в том, что, к примеру, те же бизнесмены или общественники отказывались избираться в представительные органы. Хотя, казалось бы, были очень востребованы и могли бы принести большую помощь.
- Почему? Из-за деклараций?
- В том числе, и поэтому - что «надо возиться» с их оформлением и подачей.
Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать - лень…
Кто-то не хочет показывать свои доходы.
В общем, разные причины.
И вот наметился довольно заметный отток «народных избранников», как их раньше называли, из этих законодательных собраний и представительных органов.
(Повторяю - мы говорим сейчас о тех, кто работает депутатами не на постоянной основе, а продолжает заниматься своей непосредственной деятельностью.)
Это все было обозначено в законопроекте, принятом в первом чтении.
- Да, это понятно.
- Мы пошли дальше и говорим сейчас о том, что даже те, кто трудится на постоянной основе, они декларации подают, но - публикация их не предусматривается
То есть, это - чтобы защитить их персональные данные.
- Засекретить, значит.
- Нет, почему же?
При этом декларации и вся информация - они в представительном органе должны быть в обязательном порядке.
И этими сведениями, при необходимости, могут пользоваться руководители органов власти, правоохранители, спецслужбы и так далее. Вот это важно.
Дальше…
- А те, кто «депутатствует» на постоянной основе и не подают…
- В любом случае, если у них появятся крупные сделки, депутаты должны за них отчитаться.
И они тоже не публикуются, а лежат в законодательных собраниях либо представительных органах.
- Всех вот очень интересует - как законодатели верхней и нижней палат парламента собираются в этом плане обойтись с самими собой, скажем так…
- Что касается Госдумы и Совета Федерации, то здесь договорились так…
- Интересно.
- Все эти декларации обязательно подаются - как во время выборов, так и после - во время законотворчества и другой работы.
Но при этом публикуются общие данные: подана декларация или не подана, с нарушением или без. Но - не персональные данные.
То есть, нет конкретных фамилий, сумм денег, перечней недвижимости. Словом, это все не публикуется. Но - в обязательном порядке сведения остаются и в Госдуме, и в Совете Федерации.
- А если обнаружатся нарушения?
- В данном случае, правоохранители могут этим заниматься беспрепятственно. Ведь антикоррупционные комиссии есть в каждом таком органе, и в Госдуме, и в Совете Федерации.
- А вот скажи, пожалуйста, абсолютно всех депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации эти «послабления», если их можно так назвать, будут касаться, или только тех, кто работает в зоне СВО?
- Это будет касаться всех.
- То есть, зона СВО тут - не в счёт?
- Нет, это будет всех касаться. Еще раз подчеркиваю, что все депутаты и сенаторы декларацию подают. И это все анализируется. Но публикуются обобщенные данные.
- Понял. А обобщенные данные – ты имеешь в виду, в целом по палате, да?
- Да, подача, не подача, с какими нарушениями и так далее.
Но я хочу обратить внимание, еще на такой момент - руководители законодательных собраний регионов должны быть все - на постоянной основе. У нас же до этого в 11 субъектах предусмотрено оба варианта - руководить можно было и на постоянной, и не на постоянной.
Это - важно, потому что все-таки принимаются серьезные решения – бюджетные и нормативные.
В первом чтении этот законопроект мы приняли ещё до Нового года. Второе - в эту среду.
- А когда - в целом?
- Дальше – в зависимости от принятия во втором чтении и от ситуации.
- Понятно. Спасибо.