Почему с 1 марта перестанут публиковать декларации о доходах и имуществе депутатов и сенаторов

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 24 января, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, после окончательного принятия которого с 1 марта 2023-го перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов.

Эту тему - в качестве анонса - мы обсудили с депутатом нижней палаты парламента, известным правоведом и законодателем, доктором юридических наук Павлом Крашенинниковым.

…- Павел Владимирович, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, почему вдруг решили отказаться от публикации деклараций? Отчего возникла такая коллизия?

- Дело, Александр, в том, что у нас достаточно большое количество депутатов занято в заксобраниях и в собраниях муниципальных образований, причём - основная их часть работает не на постоянной основе.

- Да, это известно.

- И вот они вынуждены были - по закону - подавать декларации, что приводило к разным нюансам.

И главный заключался в том, что, к примеру, те же бизнесмены или общественники отказывались избираться в представительные органы. Хотя, казалось бы, были очень востребованы и могли бы принести большую помощь.

- Почему? Из-за деклараций?

- В том числе, и поэтому - что «надо возиться» с их оформлением и подачей.

Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать - лень…

Кто-то не хочет показывать свои доходы.

В общем, разные причины.

И вот наметился довольно заметный отток «народных избранников», как их раньше называли, из этих законодательных собраний и представительных органов.

(Повторяю - мы говорим сейчас о тех, кто работает депутатами не на постоянной основе, а продолжает заниматься своей непосредственной деятельностью.)

Это все было обозначено в законопроекте, принятом в первом чтении.

- Да, это понятно.

- Мы пошли дальше и говорим сейчас о том, что даже те, кто трудится на постоянной основе, они декларации подают, но - публикация их не предусматривается

То есть, это - чтобы защитить их персональные данные.

- Засекретить, значит.

- Нет, почему же?

При этом декларации и вся информация - они в представительном органе должны быть в обязательном порядке.

И этими сведениями, при необходимости, могут пользоваться руководители органов власти, правоохранители, спецслужбы и так далее. Вот это важно.

Дальше…

- А те, кто «депутатствует» на постоянной основе и не подают…

- В любом случае, если у них появятся крупные сделки, депутаты должны за них отчитаться.

И они тоже не публикуются, а лежат в законодательных собраниях либо представительных органах.

- Всех вот очень интересует - как законодатели верхней и нижней палат парламента собираются в этом плане обойтись с самими собой, скажем так…

- Что касается Госдумы и Совета Федерации, то здесь договорились так…

- Интересно.

- Все эти декларации обязательно подаются - как во время выборов, так и после - во время законотворчества и другой работы.

Но при этом публикуются общие данные: подана декларация или не подана, с нарушением или без. Но - не персональные данные.

То есть, нет конкретных фамилий, сумм денег, перечней недвижимости. Словом, это все не публикуется. Но - в обязательном порядке сведения остаются и в Госдуме, и в Совете Федерации.

- А если обнаружатся нарушения?

- В данном случае, правоохранители могут этим заниматься беспрепятственно. Ведь антикоррупционные комиссии есть в каждом таком органе, и в Госдуме, и в Совете Федерации.

- А вот скажи, пожалуйста, абсолютно всех депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации эти «послабления», если их можно так назвать, будут касаться, или только тех, кто работает в зоне СВО?

- Это будет касаться всех.

- То есть, зона СВО тут - не в счёт?

- Нет, это будет всех касаться. Еще раз подчеркиваю, что все депутаты и сенаторы декларацию подают. И это все анализируется. Но публикуются обобщенные данные.

- Понял. А обобщенные данные – ты имеешь в виду, в целом по палате, да?

- Да, подача, не подача, с какими нарушениями и так далее.

Но я хочу обратить внимание, еще на такой момент - руководители законодательных собраний регионов должны быть все - на постоянной основе. У нас же до этого в 11 субъектах предусмотрено оба варианта - руководить можно было и на постоянной, и не на постоянной.

Это - важно, потому что все-таки принимаются серьезные решения – бюджетные и нормативные.

В первом чтении этот законопроект мы приняли ещё до Нового года. Второе - в эту среду.

- А когда - в целом?

- Дальше – в зависимости от принятия во втором чтении и от ситуации.

- Понятно. Спасибо.