Почему Украина ненавидит Россию

Первым делом украинствующий майдан в 2014-м свалил в Киеве памятник Ленину. Человеку, сделавшему для Украины больше любого другого политика. Фото: AP/East News

Откуда на Украине возникла и как взращивалась ненависть к России и к русским? Она зародилась в элитах Малороссии или была привнесена извне? Об этом на Радио «Комсомольская правда» рассказал историк, писатель и публицист Егор Холмогоров.

НЕВСКИЙ И ГАЛИЦКИЙ

- Когда территория единой Киевской Руси начала делиться? Не на княжества, а ментально?

- Некорректно говорить «Киевская Русь». Это Древняя Русь. В XIII веке она была потрясена монгольским нашествием. Это подорвало государственность и народные силы на всей древнерусской земле от Новгорода и Пскова до Киева и нижнего Днепра, где были русские поселения, в том числе стоянки купцов недалеко от нынешнего Херсона. Вся эта громадная территория была разорена и подчинена.

Русских обязали платить дань не только серебром. Они обязаны были отсылать огромные партии людей трудиться на Орду в ее столице Сарае, воевать за нее. Потом еще три столетия шла жесточайшая работорговля. Через Крым угоняли массы людей с этих территорий.

- Но как русские княжества поделились на будущую Россию и то, что сейчас называется Украиной?

- Северо-Восточные русские княжества смог сохранить Александр Невский. Да, в качестве данника Орды, но как целостный геополитический субъект, где власть передавалась преемственно внутри княжеского рода. А в Юго-Западной Руси князь Даниил Галицкий предпочел дружить с Западом, получить королевскую корону от Римского Папы, подписать унию с католиками. И его династия, в отличие от Александра Невского, пресеклась меньше чем через 100 лет. И земли его княжества, Галиции, оказались в составе Польши и Литвы.

- То есть еще Польша и Литва начали «украинизировать» Юго-Запад Руси?

- Они вели политику отрыва этих земель от России, их католизации и дерусификации, хотя народ на тех землях этому и сопротивлялся. Притом шло формирование верхушечного, чисто идеологического, мифа о некой отдельности этой части Руси, ставшей окраиной, как Украины.

Егор Холмогоров: «Вся национальная идея «украинства» - это нежелание быть русским». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ОШИБКА ЕКАТЕРИНЫ

- И в России были попытки вылепить «украинство»?

- Пытался историк Костомаров, состоявший в одном клубе с Тарасом Шевченко и автором украинской азбуки Пантелеймоном Кулишом. Правительство их категорически не приветствовало. Даже демократ Белинский клял Шевченко самыми ругательными словами: ну какое же правительство позволит проповедовать отторжение от страны большого куска?

- Но где-то же украинству дали карт-бланш?

- В Австрийской империи! При разделах Польши Екатерина II совершила ошибку - уступила Вене Галицию вместе со Львовом. Австрия была многонациональной лоскутной империей. И австрийцам нужно было обосновать тот факт, что эта территория входит в состав именно Австрии, а не России или Польши.

- А жили там православные русины?

- Да. И вот здесь австрийцам идеально зашел этот миф, что есть некий отдельный народ - и не русские, и не поляки. Который живет в районе Галиции и может быть надежным подданным Австрийской империи. К тому же, поскольку и значительная часть южной Руси - практически тот же народ, значит, Австрия может претендовать на территории вплоть до Киева. Ради обоснования этого Австрия даже пригласила из России во Львов историка Михаила Грушевского, где он начал сочинять отдельную историю Украины. И язык.

- Из малороссийского наречия?

- Из него. На этом языке издавали газеты, для каждого выпуска придумывая какое-то количество новых слов. Метод их подбора был простой. Брались словари соседних славянских языков и выбиралось слово, максимально не похожее на русское.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ И УКРАИНА

- А казаки Богдана Хмельницкого, которые вошли в Россию, кем были?

- У них были другие, чем у русского войска, представления о дисциплине, но была с нами общая вера и общий язык. Язык Хмельницкого не похож на современный украинский язык, придуманный Грушевским, в большей степени, чем он не похож на современный русский.

- Те казаки были ближе Москве, чем Варшаве или Вене?

- Однозначно! И Москва долго поддерживала это освободительное движение православных. А потом, после Переяславской рады*, еще 13 лет пришлось воевать за этих казаков с Польшей. Причем там на одно сражение с поляками приходился и один казацкий бунт. Казачество после Хмельницкого пыталось превратиться в местную аристократию, которая будет сама эксплуатировать малороссийских крестьян вместо Российского государства.

- Но это не было противостояние двух народов?

- Ни двух народов, ни двух культур, ни тем более двух религий. Это было противостояние двух образов жизни. Оно благополучно разрешилось. Казацкая элита вошла в итоге в состав дворянства Российской империи. Тайный муж императрицы Елизаветы Петровны, старший брат Запорожского гетмана, возведенный в графское достоинство, Алексей Разумовский, привел за собой весь свой клан. Его брат Кирилл стал президентом Академии наук. У него было огромное число внебрачных детей. Эти дети стали одним из знатнейших кланов России XIX века. Его потомком был Алексей Толстой. И Софья Перовская, цареубийца Александра II, тоже была потомком Разумовских. Это было огромное элитное гнездо, которому не приходило в голову себя отделять от России и русского народа.

ЛЕНИН И УКРАИНА

- Почему Ленину так важно было, чтобы Украина была в таких раздутых границах? Зачем ему вообще нужна была национальная республика?

- В его представлении отношения России с Украиной стояли на том же уровне, что отношения с Финляндией или с Польшей. Отчасти это было связано с его эмиграцией. Ленина перед революцией поддерживали австрийские спецслужбы. Когда его арестовали в первые дни Первой мировой как русского подданного на территории Австро-Венгрии, его быстро выпустили и дали возможность перебраться в Швейцарию. Были у него тесные связи и с украинскими социал-демократами.

- Но он же знал факты, которые были против украинизации?

- Есть письмо Ленина Инессе Арманд, написанное перед Февральской революцией о разговоре с бежавшим в Швейцарию русским пленным. Тот сидел в спецлагере, такие австрийцы создавали для тех, кого, как они считали, могли украинизировать. Туда заезжали украинские агитаторы и проводили мозгопромывку. И вот этот пленный рассказывал Ленину, что из десятков тысяч русских пленных украинизации смогли подвергнуться меньше 10%. И Ленин писал Арманд, что надо же - значит, действительно не хотят.

- Так зачем Ильич пестовал идею украинства уже в рамках СССР?

- Вообще он сразу после захвата большевиками власти признал Украинскую Народную Республику сепаратистскую, во главе с Грушевским. Были смешные декреты, скажем, о передаче «наследия украинского народа», каких-то бунчуков, знамен из русских музеев в Киев как неких символов украинской славы. На протяжении всей Гражданской войны Ленин подавлял у большевиков любые антиукраинские тенденции. Самым известным стало его столкновение с Донецко-Криворожской республикой.

- С товарищем Артемом?

- Да, в начале 1918-го была в Донбассе такая республика, где лидером был Артем Сергеев**. Там русские рабочие были против того, чтобы их всасывали в эту сельскую Украину, против всех форм украинизации. Потом они отстаивали идею создать отдельную Донбасскую пролетарскую армию, на что Ленин прикрикнул на Ворошилова, который сам был луганчанин, и поддерживал эту идею, что никаких Донбасских армий быть не должно, а будет Украинская ССР и ничего больше. Украинизируйтесь и не спорьте.

- То есть Ленин был сознательным «украинизатором», пытаясь растворить селян-«западенцев» в пролетарской массе русского Донбасса?

- Этот тезис ошибочный - что якобы Донбасс включили в состав Украины, чтобы украинских несознательных крестьян разбавить сознательными донбасскими пролетариями. Документы это не подтверждают. Донбасс влили в состав УССР не потому, что хотели «разбавить», а потому, что хотели впихнуть в эту республику все, на что претендовали украинские националисты. То есть огромные русские регионы заставляли насильственно украинизироваться.

БАХМУТ ИЛИ АРТЕМОВСК

- Сейчас в Донбассе идут бои не только за Бахмут, которому 450 лет, но и за его имя - Артемовск. В честь того самого товарища Артема.

- Вообще это Бахмутская сторожа (граница), основанная в степи еще при Иване Грозном.

Мое личное мнение - нужно отдавать преимущество названиям, использовавшимся в Российской империи. Если тогда город был Бахмутом, значит, он и в РФ должен быть Бахмут. Но если кому-то нравится товарищ Артем, который не хотел в состав Украины, можно памятник ему поставить, улицу назвать.

- А например, Днепропетровск?

- Днепропетровск - это Екатеринослав. И я не понимаю, зачем мы должны давать ему имя в честь второстепенного большевика или соглашаться с нелепым Днепром. Город Кропивницкий был в советские времена Кировоградом. Но у него есть изначальное имя - Елисаветград. Мы гордимся освобождением Соледара, но никто же не говорит, что ему надо вернуть советское название Карло-Либкнехтовск.

ПОЛЬШЕ НУЖНА ВСЯ НЕЗАЛЕЖНАЯ

- Нынешняя украинская элита готова стать протекторатом не только США, но и Польши ради победы над Россией?

- Все еще сложнее. Национальная идея украинства состоит в том, чтобы быть оккупированными Германией. Это идея с 1917 - 1918 годов. Но в качестве начального условия Польша тоже сойдет.

- И Львов станет польским городом?

- Специалисты по Польше говорят, что Варшаве не нужен Львов. Польше нужна вся Украина. Отбить Россию от Украины, после чего господствовать в ней самим. Может быть, не воссоединяясь в одно государство, но полноценно господствовать.

- Во что тогда превратится Украина?

- А там нет никакой самостоятельной украинской идеи. Единственная основа «украинства» - это нежелание быть русскими. Это стремление встроиться в престижную западную цивилизацию хоть тушкой, хоть чучелом, хоть мойщиком туалетов, хоть наемником, стреляющим в русских.

- Чем должно завершиться нынешнее противостояние?

- Воссоединением Украины с Россией и последовательным, терапевтическим лечением тех, кто заражен вирусом политического «украинства». Это потребует не так много времени и не так много сил, как сейчас кажется. А любой другой вариант будет чреват новыми бедами.