Учёные выяснили, сколько друзей нужно человеку для счастья

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Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Старый друг лучше новых двух. Один в поле не воин. Судя по русским поговоркам, традиция считать и измерять дружбу появилась давно. Современные учёные - социологи, психологи, антропологи - её продолжают и развивают. В соответствии с веяниями времени: считают и анализируют не только реальных друзей, но и виртуальных френдов.

KP.RU собрала неожиданные и убедительные цифры о дружбе из разных научных исследований. Будьте готовы к побочному эффекту от чтения: наверняка захочется немедленно позвонить подруге, позвать коллегу в кофейню после работы или развиртуализироваться с единомышленником из чата.

150 ВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ

Одновременно мы можем поддерживать стабильные и важные для нас отношения примерно со 150 людьми - включая родственников, супругов и друзей. Эту закономерность открыл почти тридцать лет назад психолог и антрополог из Оксфордского университета Робин Данбар. Она так и называется - «число Данбара», как бином Ньютона. С тех пор никто из учёных не решил уравнения о дружбе с другим результатом. Так что можно перефразировать пословицу: не имей сто друзей, а имей 150.

Так вот: 150 контактов располагаются вокруг человека концентрическим кругами. Чем ближе круг (и отношения), тем меньше в нем людей - тут не надо быть британским учёным, жизнь говорит о том же самом.

Согласно Данбару, самых близких людей у каждого из нас всего один или два. Это может быть муж или жена, кто-то из родителей или закадычный друг. В следующем круге - 5 человек, так далее. В самом дальнем круге хоть сколько-нибудь ценных контактов - от 100 до 250 знакомых, приятелей и однокашников.

Объяснение, по мнению Данбара, вполне материальное: объём неокортекса (так называемой новой коры головного мозга, отвечающей за высшие нервные функции) не бесконечен, он способен обрабатывать определенное количество информации о других людях - распознавать каждого из них как уникальную личность и помнить, что именно нас с ними связывает.

5000 ЗНАКОМЫХ ЛИЦ

А как же сотни и тысячи френдов в соцсетях? Да вполне нормально. Во-первых, если их тысячи - не каждый знаком и тем более значим персонально. Во-вторых, человек способен отличать друг от друга и узнавать как знакомые примерно 5 тысяч лиц, считает профессор Стокгольмского университета Йохан Линд. С именами и фамилиями сложнее: в памяти большинства из нас держится максимум 1500 имён.

200 ЧАСОВ ВМЕСТЕ

Два человека должны провести вместе 200 часов, чтобы начать чувствовать себя друзьями. Такую цифру получил благодаря своим экспериментам хронобиолог и генетик из Университета Канзаса Джеффри Халл. Речь не просто о времени знакомства - иначе каждого, с кем знакомы больше недели, мы бы назвали другом. А именно о часах общения: за разговорами, прогулками, играми, в походах и путешествиях, в кафе и спортзале.

Этого времени достаточно, чтобы два человека почувствовали симпатию, нашли общие интересы, стали ближе и откровеннее. Чтобы подружилось. Ну а с кем-то, сами знаете, не то что двести часов - час покажется вечностью. От скуки, раздражения или непонимания.

2 ДРУГА МИНУС ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Женился - потерял двух друзей. Вот такая арифметика. Да что там женился, даже просто влюбился всерьёз и надолго. И дело не в том, что жена не отпускает с приятелями на рыбалку. Или жених всячески отговаривает от походов в клуб с подругами (мало ли что).

Просто любимому человеку мы посвящаем много внимания, времени и эмоций - и это вполне естественно, объясняет Данбар. Причём столько, что он вытесняет из круга близких друзей сразу двоих. Не обязательно и не у всех, но часто.

20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЧАСТЬЯ

И ещё одно любопытное наблюдение, сделанное социологом Джоном Хелиуэллом из Университета Британской Колумбии (Канада). С помощью множества опоросов и долгих исследований он обнаружил, что количество друзей напрямую связано с тем, чувствует ли человек себя счастливым. Речь идёт именно о субъективном ощущении счастья (ну а бывает ли другое?).

Самыми счастливыми считают себя люди, у которых 20 друзей (хотя мы помним, что только 5 - 6 из них будут очень близкими). Реальных. С виртуальными друзьями и количеством контактов в соцсетях счастье никак не связано, если верь Хелиуэллу.

А с реальными друзьями хорошо бы почаще встречаться. Дружеские посиделки приносят вдвое больше счастья (по субъективной оценке опять же), чем встречи с родственниками. Возможно, потому, что родных, в отличие от друзей, не выбирают.

Дальше - больше: хорошая дружба способна принести такое же ощущения счастья, как и удачная семейная жизнь. Как канадец это вычислил? У холостяков уровень счастья очень заметно меняется в зависимости от количества друзей. А у женатых и замужних - не так уж и сильно.

30 ЛЕТ - ПИК ОБЩЕНИЯ

По расчётам того же Данбара, количество друзей растёт до 30 лет (в среднем, конечно). В этом возрасте стабилизируется, а с годами начинает постепенно уменьшаться. Быстрее всего - после рождения детей.

40 ПРИЧИН ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ

Взрослым людям находить новых друзей сложнее, чем школьникам и студентам. Тоже известный житейский факт. Учёные из Университета Никосии Меналаос Апостолу и Деспоина Керамари нашли ему объяснение и разложили по полочкам: для того, чтобы не заводить друзей, у нас, взрослых, есть целых 40 причин! Впрочем, все они укладываются в три категории. Недоверие, дефицит времени и сосредоточенность на своих делах и проблемах. Один из советов: сложно найти новых друзей - восстановите отношения со старыми, например, одноклассниками и однокурсниками.