Анна Седокова потрясла поклонников пышными формами в голом платье без белья

Анна Седокова снялась в пикантном платье. Фото: соцсети.

Анна Седокова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию в «голом» платье, под которым явно не просматривается нижнего белья. 39-летняя певица похвасталась роскошной фигурой с тонкой талией и пышным бюстом. Сочные прелести экс-«ВИА Гры» привели ее поклонников в полный восторг.

- Обожаю перемены в жизни…Страшно, знаю. Но это – точка роста, - подписала фото Анна.

Полгода назад исполнительница уехала в США вместе с детьми и с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, подписавшим контракт с американским клубом. За океаном Седокова почти не давала концертов и вела размеренную жизнь домохозяйки. Полтора месяца назад она вернулась в Россию. Говорят, Анна собирается открыть в Москве новый бизнес.

«Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей», - призналась исполнительница в соцсетях.

39-летняя певица похвасталась роскошной фигурой с тонкой талией и пышным бюстом. Фото: соцсети.

На днях стало известно, что Седокова попала в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Артистка родилась в Киеве и имеет украинское гражданство. Тем не менее, въезд на территорию Незалежной для нее теперь закрыт. И все из-за того, что Анна когда-то уехала в Россию и построила здесь успешную карьеру.

В США певица проделала грандиозную работу над собой. Анна перестала гастролировать и давать концерты. Звезда расслабилась, стала налегать на гамбургеры и картошку фри. Как результат – поправилась до 73 кило. Увидев это, хейтеры принялись обзывать Анну толстой. Певица не выдержала прессинга и решила заняться спортом. В итоге за два месяца она скинула 10 килограммов.

- Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12000 в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: «Все достаточно», - рассказывала певица в соцсетях.

Впрочем, поклонники были уверены, что так быстро преобразиться исполнительнице помогла липосакция. Сама же Анна уверяет, что это – результат жесткой диеты и интенсивных занятий спортом.