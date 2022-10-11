Трамп определил виновного в начале конфликта на Украине

Трамп уверен, что над США сейчас насмехаются все, кому не лень Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп прямо обвинил администрацию Байдена в том, что она спровоцировала начало и развитие конфликта на Украине.

- Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. – уверен он.

И напомнил, что во время его президентского срока Вашингтон удерживал баланс в отношениях как с Москвой, так и с Киевом.

45-ый глава американского государства в последние недели все чаще выступает с громкими заявлениями. Его возрастающая активность – явный признак того, что экс-президент намерен вновь побороться за президентское кресло. Однако, он пока так официально и не объявил о выдвижении своей кандидатуры. Согласно утечкам из штаба Республиканской партии, заявление о выдвижении последует сразу после промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь.

Трамп уверен, что над США сейчас насмехаются все, кому не лень. Причиной этому, выступая перед своими сторонниками во Флориде, он назвал разрушающую Америку политику Байдена.