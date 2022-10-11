Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире11 октября 2022 5:10

Трамп определил виновного в начале конфликта на Украине

Экс-президент США уверен, что в роли провокатора выступила администрация Байдена
Людмила ПЛОТНИКОВА
Трамп уверен, что над США сейчас насмехаются все, кому не лень

Трамп уверен, что над США сейчас насмехаются все, кому не лень

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп прямо обвинил администрацию Байдена в том, что она спровоцировала начало и развитие конфликта на Украине.

- Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. – уверен он.

И напомнил, что во время его президентского срока Вашингтон удерживал баланс в отношениях как с Москвой, так и с Киевом.

45-ый глава американского государства в последние недели все чаще выступает с громкими заявлениями. Его возрастающая активность – явный признак того, что экс-президент намерен вновь побороться за президентское кресло. Однако, он пока так официально и не объявил о выдвижении своей кандидатуры. Согласно утечкам из штаба Республиканской партии, заявление о выдвижении последует сразу после промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь.

Трамп уверен, что над США сейчас насмехаются все, кому не лень. Причиной этому, выступая перед своими сторонниками во Флориде, он назвал разрушающую Америку политику Байдена.

Интересное