Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире11 октября 2022 5:15

Японка перевела все свои сбережения мошеннику, представившемуся русским космонавтом

Мужчина уверял, что ему нужны деньги, чтобы побыстрее спуститься на Землю
Людмила ПЛОТНИКОВА
Мужчина не сразу, но все же «признался», что родом он из России, а в настоящий момент находится не где-нибудь, а в космосе

Мужчина не сразу, но все же «признался», что родом он из России, а в настоящий момент находится не где-нибудь, а в космосе

Фото: EAST NEWS

Трудолюбивые японцы, похоже, решили сосредоточиться на достижении успехов на нашей грешной земле. В том числе и на любовном фронте. Иначе как объяснить, что в Стране Восходящего Солнца над доверчивой женщиной, ставшей жертвой необычного мошенника, не потешаются. Ее не только жалеют, но и верят в то, что никакого обмана со стороны неизвестного мужчины не было, и он действительно сейчас парит на орбите, скрывая свое истинное имя от досужих сплетников.

Их встреча произошла в виртуальном мире – на сайте знакомств. На объявление 65-летней женщины откликнулся незнакомец. Общение велось на английском: мужчина не сразу, но все же «признался», что родом он из России, а в настоящий момент находится не где-нибудь, а в космосе, где выполняет важную миссию, состоя в отряде российских космонавтов.

Он так красочно и детально описывал будни Международной космической станции, что у японки не возникло никаких подозрений. Не возникли они, даже когда «космонавт» вдруг пожаловался ей на чересчур затянувшуюся экспедицию. Задержка, по его словам, происходила из-за отсутствия денежных средств на спускаемый аппарат.

Истосковавшаяся по мужским объятьям японка сняла все свои сбережения – 4,4 миллиона иен (более $30000) и перевела по присланным мошенником реквизитам.

Вошедший во вкус «покоритель Вселенной» требовал еще и еще, признания в любви стали звучать из его уст все реже, а вот просьбы подкинуть еще деньжат - все чаще.

Только почуяв разрастание аппетитов до космических масштабов, японка заподозрила неладное. И обратилась в полицию, где среди прочего потребовала допросить двух мужчин-россиян, работающих сейчас на МКС. Но в этой просьбе ей было отказано.

КАРТИНА ДНЯ