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Политика11 октября 2022 9:29

Избирательно и гуманно: Россия наносит высокоточные удары по инфраструктуре Украины, стараясь не задеть мирных жителей

Последнее российское "ракетное предупреждение" можно считать по своим характеристикам именно таким
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Были нанесены удары российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Были нанесены удары российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Фото: REUTERS

Кто сейчас говорит про 100 с лишним ударов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые были нанесены 10-го октября, кто про 200. Не суть важно в данном случае. Как не суть важно, сколько российских ракет и беспилотников были сбиты украинской ПВО. Здесь Киев дает волю своей безудержной фантазии, отчитываясь о десятках сбитых крылатых ракет и беспилотников "Герань-2", не предоставив никаких доказательств этому. Что и немудрено, поскольку практически во всех случаях воздушная тревога объявлялась уже по факту прилетов. Я же сейчас о другом. Зеленский заявил, что в ходе ракетных ударов якобы погибли 12 мирных граждан Украины.

Российские военные наносили удары высокоточным оружием по тем объектам, где не было гражданских лиц. Об этом говорит и время начала ударов, когда народ, в большинстве своем, только начинает собираться на работу, но еще не вышел и не пришел. И вот это минимальное количество жертв.

Фото: REUTERS

Это говорит, что Россия не отошла от своих установок воевать, по возможности, "в белых перчатках". И целью ударов было не только нанесение урона инфраструктуре, которая необходима Украине для ведения боевых действий, не только "наказание" за развязанный Украиной террор против России и своих же (бывших и продолжающих оставаться таковыми) сограждан, но и предупреждение, как оно может быть, если по-настоящему.

- Мы же еще не начинали, - сказал не так давно Путин. Ему не поверили. Ни в Киеве, ни в столицах других государств. Конченный лгун и практически официальный рупор Зеленского Алексей Арестович убаюкал всех по ту сторону линии боевых действий, что у России кончились ракеты. Уже несколько раз как кончились. Малоизвестная среди европейских гинекологов глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен вообще, "открыла" миру глаза, заявив, что россияне вынимают чипы из микроволновок и "стиралок", чтобы поставить их в "Калибры" и другие ракеты. Редко кто когда–либо выставлял себя настолько полной дурой. Но сейчас не об этом.

Даже, если принять на веру заявление о 12 погибших на Украине – это объективный показатель того, что именно Путин и Россия, а не Зеленский и Киев, стремятся по максимуму сохранить жизни мирных украинских граждан, как бы цинично это ни звучало на первый взгляд.

В ЛДНР столько мирных может погибнуть за обычный день рядовых обстрелов со стороны ВСУ, потому что укронацисты стреляют именно по местам, где потенциально скапливаются гражданские.

Фото: REUTERS

Если же посмотреть, сколько мирных убили в свое время в Югославии, Ливии или том же Ираке "несуны демократии" из США и их стран-сателлитов, то тут даже сравнивать не с чем – около 150 тысяч жителей Югославии, порядка миллиона (а то и больше) иракцев, десятки тысяч ливийцев. И не им, заливавшим города белым фосфором, сейчас что-то вякать из своих углов. Кстати, заодно можете спросить у Израиля, который регулярно наносит ракетные удары по "вражеским" электростанциям, почему Иерусалим не считает их "гражданскими объектами".

К тому же, еще очень большой вопрос, сколько мирных украинцев погибли в понедельник не от российских ракет, а от своих. В тот же "мост Кличко" в Киеве прилетела не российская крылатая ракета (от удара которой была бы и воронка более масштабной, да и сам мостик бы не устоял), а украинская ракета ПВО. Что показали сами украинцы, засняв остатки ее аккурат под мостом. Как, кстати, аналогично, сам Кличко несколько месяцев назад, рассказывая об ударе якобы российского "Калибра" по жилому дому в Киеве, показал поражающие элементы от ракеты ЗРК "Бук" (система ПВО). Доказывают наличие жертв от "дружественного" огня и траектории сразу нескольких ракет ПВО (то ли "Бук", то ли С-300), которые так и не смогли по-настоящему взлететь, а стартовав, через несколько секунд уткнулись в жилые кварталы украинской столицы, детонировав по месту прилета.

Рискну предположить, что если бы украинские ПВОшники не пытались сбить российские крылатые ракеты, то жертв среди гражданских в ходе ракетных ударов было бы еще меньше.

Фото: REUTERS

Не был нанесен ракетный удар ни по одной АЭС или ГЭС на Украине, что могло бы повлечь за собой непредсказуемые последствия с большим количеством жертв среди именно населения. Все удары пришлись по местным ТЭС или ТЭЦ, что, безусловно, масштабно по последствиям, но не критично и не приводит к превращению территорий в непригодные для жизни. Что безуспешно уже не первый месяц пытается устроить Киев, подвергая обстрелам Запорожскую АЭС. Или пытаясь устроить аварию-катастрофу посредством подрывов ЛЭП, отходящих от Курской АЭС в России. И это демонстративное игнорирование АЭС лучше всего говорит о том, что, вопреки заявлениям западных и украинских кликуш, Путин не собирается использовать даже тактическое ЯО, не говоря уже о еще более серьезных вооружениях. Использование ядерного оружия Россией – это фантазии и мечты больных на голову западников и бандеровцев.

И это те обстоятельства, от которых сейчас Киев всячески пытается отвлечь внимание населения Украины, рисуя в собственных воспаленных фантазиях картины Апокалипсиса, устроить который якобы намерена Россия.

Состоявшиеся удары – это демонстрация возможностей, того, что Россия без всякого ядерного оружия способна устроить "каменный век" на Украине. Но не хочет этого делать, призывая Киев к "соблюдению правил" и исключению мирного населения из числа "сторон конфликта".

Но если и это предупреждение и демонстрация будут Киевом проигнорированы, то 10 октября покажется детским лепетом и разминкой перед "настоящей игрой". Вопрос лишь в том, остались ли на Украине руководители, способные это уразуметь? Или тамошние наркоманы и вруны в Киеве совсем уже потеряли связь с реальностью, мечтая в обкокаиненных мозгах о грядущих перемогах?

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ