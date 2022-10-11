Избирательно и гуманно: Россия наносит высокоточные удары по инфраструктуре Украины, стараясь не задеть мирных жителей

Были нанесены удары российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины Фото: REUTERS

Кто сейчас говорит про 100 с лишним ударов российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые были нанесены 10-го октября, кто про 200. Не суть важно в данном случае. Как не суть важно, сколько российских ракет и беспилотников были сбиты украинской ПВО. Здесь Киев дает волю своей безудержной фантазии, отчитываясь о десятках сбитых крылатых ракет и беспилотников "Герань-2", не предоставив никаких доказательств этому. Что и немудрено, поскольку практически во всех случаях воздушная тревога объявлялась уже по факту прилетов. Я же сейчас о другом. Зеленский заявил, что в ходе ракетных ударов якобы погибли 12 мирных граждан Украины.

Российские военные наносили удары высокоточным оружием по тем объектам, где не было гражданских лиц. Об этом говорит и время начала ударов, когда народ, в большинстве своем, только начинает собираться на работу, но еще не вышел и не пришел. И вот это минимальное количество жертв.

Фото: REUTERS

Это говорит, что Россия не отошла от своих установок воевать, по возможности, "в белых перчатках". И целью ударов было не только нанесение урона инфраструктуре, которая необходима Украине для ведения боевых действий, не только "наказание" за развязанный Украиной террор против России и своих же (бывших и продолжающих оставаться таковыми) сограждан, но и предупреждение, как оно может быть, если по-настоящему.

- Мы же еще не начинали, - сказал не так давно Путин. Ему не поверили. Ни в Киеве, ни в столицах других государств. Конченный лгун и практически официальный рупор Зеленского Алексей Арестович убаюкал всех по ту сторону линии боевых действий, что у России кончились ракеты. Уже несколько раз как кончились. Малоизвестная среди европейских гинекологов глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен вообще, "открыла" миру глаза, заявив, что россияне вынимают чипы из микроволновок и "стиралок", чтобы поставить их в "Калибры" и другие ракеты. Редко кто когда–либо выставлял себя настолько полной дурой. Но сейчас не об этом.

Даже, если принять на веру заявление о 12 погибших на Украине – это объективный показатель того, что именно Путин и Россия, а не Зеленский и Киев, стремятся по максимуму сохранить жизни мирных украинских граждан, как бы цинично это ни звучало на первый взгляд.

В ЛДНР столько мирных может погибнуть за обычный день рядовых обстрелов со стороны ВСУ, потому что укронацисты стреляют именно по местам, где потенциально скапливаются гражданские.

Фото: REUTERS

Если же посмотреть, сколько мирных убили в свое время в Югославии, Ливии или том же Ираке "несуны демократии" из США и их стран-сателлитов, то тут даже сравнивать не с чем – около 150 тысяч жителей Югославии, порядка миллиона (а то и больше) иракцев, десятки тысяч ливийцев. И не им, заливавшим города белым фосфором, сейчас что-то вякать из своих углов. Кстати, заодно можете спросить у Израиля, который регулярно наносит ракетные удары по "вражеским" электростанциям, почему Иерусалим не считает их "гражданскими объектами".

К тому же, еще очень большой вопрос, сколько мирных украинцев погибли в понедельник не от российских ракет, а от своих. В тот же "мост Кличко" в Киеве прилетела не российская крылатая ракета (от удара которой была бы и воронка более масштабной, да и сам мостик бы не устоял), а украинская ракета ПВО. Что показали сами украинцы, засняв остатки ее аккурат под мостом. Как, кстати, аналогично, сам Кличко несколько месяцев назад, рассказывая об ударе якобы российского "Калибра" по жилому дому в Киеве, показал поражающие элементы от ракеты ЗРК "Бук" (система ПВО). Доказывают наличие жертв от "дружественного" огня и траектории сразу нескольких ракет ПВО (то ли "Бук", то ли С-300), которые так и не смогли по-настоящему взлететь, а стартовав, через несколько секунд уткнулись в жилые кварталы украинской столицы, детонировав по месту прилета.

Рискну предположить, что если бы украинские ПВОшники не пытались сбить российские крылатые ракеты, то жертв среди гражданских в ходе ракетных ударов было бы еще меньше.

Фото: REUTERS

Не был нанесен ракетный удар ни по одной АЭС или ГЭС на Украине, что могло бы повлечь за собой непредсказуемые последствия с большим количеством жертв среди именно населения. Все удары пришлись по местным ТЭС или ТЭЦ, что, безусловно, масштабно по последствиям, но не критично и не приводит к превращению территорий в непригодные для жизни. Что безуспешно уже не первый месяц пытается устроить Киев, подвергая обстрелам Запорожскую АЭС. Или пытаясь устроить аварию-катастрофу посредством подрывов ЛЭП, отходящих от Курской АЭС в России. И это демонстративное игнорирование АЭС лучше всего говорит о том, что, вопреки заявлениям западных и украинских кликуш, Путин не собирается использовать даже тактическое ЯО, не говоря уже о еще более серьезных вооружениях. Использование ядерного оружия Россией – это фантазии и мечты больных на голову западников и бандеровцев.

И это те обстоятельства, от которых сейчас Киев всячески пытается отвлечь внимание населения Украины, рисуя в собственных воспаленных фантазиях картины Апокалипсиса, устроить который якобы намерена Россия.

Состоявшиеся удары – это демонстрация возможностей, того, что Россия без всякого ядерного оружия способна устроить "каменный век" на Украине. Но не хочет этого делать, призывая Киев к "соблюдению правил" и исключению мирного населения из числа "сторон конфликта".

Но если и это предупреждение и демонстрация будут Киевом проигнорированы, то 10 октября покажется детским лепетом и разминкой перед "настоящей игрой". Вопрос лишь в том, остались ли на Украине руководители, способные это уразуметь? Или тамошние наркоманы и вруны в Киеве совсем уже потеряли связь с реальностью, мечтая в обкокаиненных мозгах о грядущих перемогах?