Дмитрий Харатьян о сбежавших коллегах: «Это выбор каждого – уехать и выжидать там или остаться с народом»

Дмитрий Харатьян — новый герой новой передачи Бориса Корчевникова. Фото — канал «Россия»

Премьера новой программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на этой неделе у многих вызвала вопросы. Почему передачи нет в телесетке профильных сайтов и в других источниках? Пока проект заявлен в рамках утреннего эфира «Утро России», поэтому не обозначен в сетке. Каждое утро по будням на канале «Россия» выходит «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Гостями на этой неделе станут Дмитрий Харатьян, Захар Прилепин, Ольга Будина, Петр Лундстрем.

Так народный артист Дмитрий Харатьян навещает раненых в госпиталях, давно ездит с концертами на Донбасс. Харатьян рассказал об одной из таких поездок - в Макеевку под Донецком: «Это был день медицинского работника, мы поехали с бригадой артистов поздравить медиков с их профессиональным праздником. И вот мы с артисткой Макеевой оказались в Макеевке. Мы приехали туда, концерт должен был проходить в стенах госпиталя – у них был подготовлен зал и аппаратура. Незадолго до начала нам сообщили, что концерт не состоится, так как есть опасность бомбардировки. Тогда мы пошли по палатам. Стали заходить в палаты к раненым: поздравили и медработников, и их пациентов. Без аппаратуры, под гитару. Пел «судьба и родина едины»… Действительно слышали взрывы в этот момент. Мы не понимали. Потом уже сказали: могло прилететь и там, где мы выступали – но Бог миловал…» Мы пели, Анастасия Макеева общалась с людьми: «Мы приехали лично выразить вам свою благодарность».

Обсудили Корчевников и Харатьян звезд, которые убежали из страны. Дмитрий Харатьян высказал свое мнение о коллегах: «Общество раскололось. Есть такие люди, кто дистанцируется, пытается пережить на расстоянии. Мы их знаем. Многие из тех, кто уехал сделали выбор – это их выбор. Уехать и выждать или остаться. Я здесь».

Дмитрий Харатьян рассказал, что с женой и сыном у него одинаковые взгляды – в семье нет споров. В новой программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» известные люди будут рассказывать о своей общественно-политической позиции, жизни общества, как они сделали свой выбор и почему именно так ответили на самые актуальные сейчас вопросы.

Передача «Жизнь и судьба» выходит на канале «Россия» в 9.30 утра в будни.