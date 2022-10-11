«Школа мечты, школа возможностей». В Якутии начали строительство крупнейшего образовательного комплекса «Точка будущего»

Фото: Андрей СОРОКИН

10 октября в якутском поселке Жатай возле Якутска приступили к строительству первого в регионе образовательного комплекса «Точка будущего», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Причем, этот комплекс впервые в истории республики полностью создадут за счет частных средств – благотворительного фонда «Новый дом», принадлежащего бизнесмену Альберту Авдоляну.

«Школа мечты, школа возможностей»

– Образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутске станет вторым таким в России. Я в 2020 году побывал в первом комплексе в Иркутске и тогда поразился его масштабам. В школе все создано для полноценной учёбы, творчества, общения, спорта и отдыха детей. Поскольку основной идеей проекта является создание инклюзивной среды, учиться тут смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: Андрей СОРОКИН

Он отметил, что обучение в образовательном комплексе будет бесплатное, в нем будут созданы все условия для реализации исследовательского, творческого и профессионального потенциала детей.

– «Школа мечты, школа возможностей» – именно так называют свой комплекс иркутские ученики и их родители. И я очень рад, что такую школу возведут и в нашей республике. Искренне благодарю Альберта Авдоляна и председателя попечительского совета фонда «Новый дом» Сергея Викторовича Чемезова за прекрасный подарок для будущих поколений Якутии, – искренне выразил свою благодарность руководитель республики.

По его словам, это не просто социальная ответственность бизнеса, это вложение в будущее поколение, правильный подход к развитию образования и всей нашей страны.

– Когда такие комплексы появляются мы видим, что у нашей страны есть будущее. В республике мы всегда поддерживали образование в самые непростые годы, уверен, в кратчайшие сроки объект будет построен и задаст новые стандарты в образовательном процессе Якутии, – уверен Николаев.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Такие центры могут появиться в других местах»

Учредитель Фонда «Новый дом» Сергей Чемезов отметил, что «Точка будущего» – это пример социальной ответственности, которую обязан проявлять крупный бизнес.

– С Якутией нас связывают крепкие партнерские связи. Вместе с тем, сейчас этот проект уже не имеет четких территориальных границ. Войти в него может любой регион, где местные власти понимают важность и необходимость этой работы. Поэтому вслед за Иркутской областью и Якутией такие центры могут появиться в других местах, – заявил Чемезов.

Бизнесмен и еще один учредитель благотворительного фонда «Новый дом» Альберт Авдолян напомнил, что соглашение было подписано в 2020 году и сразу после этого началась масштабная работа над проектом.

– Позади бесчисленное количество встреч и обсуждений, какой должна быть вторая в России «Точка будущего». Проект для строительства готов, хочется поблагодарить каждого, кто внес свой вклад. Спасибо правительству Якутии – за неоценимую помощь, жителям республики – за поддержку и неравнодушие, – сказал Авдолян.

Фото: Андрей СОРОКИН

Что будет внутри комплекса?

В новой «Точке будущего» на территории 26 га установят современное оборудование и мебель, создадут различные лаборатории и спортивную инфраструктуру, в том числе построят спортивный блок с бассейном, спортзалом и гимнастическим залом.

Кроме того, в рамках комплекса построят детский сад, здание школы с административным корпусом, корпус дошкольного образования на 200 мест, школьные корпуса для 1-6-х классов на 360 мест и 7-11-х классов на 480 мест, корпус дополнительного образования, спортивно-оздоровительный корпус, 15 домов для 30-ти приемных семей, 50-квартирный кампус для проживания учителей, теплую многоуровневую стоянку с автобусным терминалом и иные вспомогательные и инженерные сооружения.