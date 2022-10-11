Ситуация в Буркина-Фасо: террористы контролируют 40% страны, вся надежда на Россию

Массовые митинги проходили в буквальном смысле под российскими флагами. Фото: REUTERS

После недавнего переворота в Буркина-Фасо настала определённость: новые власти анонсировали заседание Национального Собрания (аналог парламента), которое 14-15 октября должно утвердить состав переходного руководства страны.

Вероятнее всего, главный пост займёт один из самых популярных местных политиков — армейский капитан Ибрагим Траоре. Именно он с группой сторонников организовал 30 сентября военный переворот против теперь уже бывшего президента — Поля-Анри Дамибы. Последнего обвиняли в узурпации власти, неспособности справиться с террористами и «действиях в интересах Парижа».

Некогда эта республика была французской колонией; Елисейский дворец до сих пор считает её, да и всю Западную Африку, своей зоной влияния. Однако навести здесь порядок Франция не в состоянии — в Буркина-Фасо, как и соседних странах, годами орудуют джихадисты из группировок, близких к ИГИЛ (запрещённая экстремистская организация — прим. ред.)

— Террористы убивали и грабили население, расстреливали тех, кого считали сторонниками правительства. В итоге они контролировали почти 40% нашей территории, многие деревни стоят пустые — жители в панике бежали, — рассказал в беседе с KP.RU журналист из Буркина-Фасо — Дьёдонне Уэдраого. — Бывший президент не смог спасти нашу страну. Теперь вся надежда на нового. Ибрагим Траоре имеет большой опыт борьбы с боевиками, он человек дела.

Стоить отметить, что массовые митинги, сопровождавшие марш Траоре во власть, проходили в буквальном смысле под российскими флагами. Почему африканцы высыпают на улицы с триколорами — понятно. Ближайшая соседка Буркина-Фасо — Республика Мали — после похожего антифранцузского переворота в августе 2020 года начала военное сотрудничество с Москвой, и с тех пор от террористов освобождены целые области. Аналогичная картина — и в ещё одной бывшей парижской колонии, ЦАР (Центральноафриканской Республике).

Так что недавние слова российского лидера Владимира Путина о «борьбе с западным колониализмом» находят здесь полное одобрение: африканцы помнят, что добиваться независимости их странам в XX веке помогала Москва, и делают шаги ей навстречу. Например, как писал сайт KP.RU, в уже упомянутой ЦАР школы и университеты возвращают изучение русского.