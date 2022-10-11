Когда Россия ответила серьёзно, все начали играть в осуждение: Сергей Лавров о ядерной угрозе, переговорах с Киевом и русофобии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Главный вопрос, который сегодня волнует мир, — это угроза ядерной войны. Министр иностранных дел России в интервью программе «60 минут» напомнил, что в российской ядерной доктрине четко прописаны условия, при которых может быть использовано такое оружие.

- Если это зависит от нас, то президент неоднократно говорил, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые признаны не допустить России в результате прямых ядерных ударов или ударов другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование РФ, — сказал Сергей Лавров.

KP.RU собрал ключевые цитаты из интервью главы российского внешнеполитического ведомства.

О том, что США является стороной конфликта на Украине

Мне кажется, американцы давно уже участвуют в этой войне. Они не только вооружают Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные со спутников и не только с нескольких десятков военных спутников, но и с пары сотен коммерческих спутников, которые теперь поставлены на службу военным планам по поддержке неонацистского режима. Есть все больше сведений, что американцы не только помогают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине, но и кадровые американские военнослужащие, как и военнослужащие ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчетам орудийных комплексов - систем залпового огня типа HIMARS. Свидетельства множатся, и на самом Западе начинают понимать, что они заходят дальше, чем собирались.

О переговорах с Киевом

Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией до конца марта, когда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах, которые были предложены украинцами и они нас устраивали в той ситуации. Эти переговоры былИ прекращены по прямому приказу США и Лондона. Этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют режим Зеленского, и к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты. Мы никогда на переговоры не напрашивались. Стамбульский раунд переговоров завершил процесс, который был начат по просьбе Украины, мы откликнулись позитивно на предложение вступить в переговоры.

О заявлениях Вашингтона о необходимости переговоров между Москвой и Киевом

Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно и предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае никаких конкретных разъяснений мы не получали. Врать не надо. Врать нехорошо.

О неонацизме на Украине

Что касается неонацистских корней нынешнего режима, которые были пущены в благодатную постмайданную почву, это серьезная проблема, которую нужно решать. Не искоренив нацизм на Украине, нам будет очень трудно дальше решать проблемы с сосуществованием на большом европейском континенте. Хотят тут возникают сомнения относительно позиции Европы. Германский нацизм, Гитлер объединил большинство стран Европы под своими знаменами, чтобы напасть и уничтожить СССР. Сейчас примерно та же группа стран поддерживает Зеленского, который никакой не Гитлер (не он определяет действия против РФ, а ему приказывают делать конкретные вещи). Но знамена, под которыми нацистский интернационал собрался, те же самые.

О русофобии

Расизм далеко не латентный, а открытый и повседневный, если посмотреть на то, как относятся к нашим гражданам в Европе и что говорят о русских. Те же самые прибалты, поляки. Такие русофобские высказывания позволяют себе солидные политики во Франции, Германии и других странах.

О замалчивании ООН преступлений Киева

Когда Россия, наконец, ответила серьёзно, все начали играть в осуждение, включая, к сожалению, секретаря ООН Антонио Гутерриша, который в тех ситуациях, о которых я говорил – хранил гробовое молчание и ничем не выказывал своё волнение и озабоченность. А вот после действий российской армии вчера, он вдруг разволновался.

Это лишний раз подчёркивает, что с ООН что-то не так, ООН Запад пытается приватизировать.

О встрече Путина и Байдена на саммите G20

Мы же многократно говорим, что никогда от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы и будем его рассматривать. Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встрече со стороны Байдена, то эта уверенность базируется только на его фразе: «посмотрим», когда его спросили, будет ли он встречаться с Путиным. Ну, это больше для журналистских, аналитических размышлений, чем для реальной политики