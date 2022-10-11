Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал важное заявление о возможности проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в случае, если от США поступит предложение о встрече американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, то Москва его рассмотрит.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день подобных инициатив от Вашингтона пока что не поступало.

"Мы неоднократно говорили, что никогда от встреч мы не отказывались, если поступит предложение — то мы будем его рассматривать. От Байдена предложения встреч не поступало", - отметил Лавров в эфире программы "60 минут" на российском федеральном телеканале "Россия 1".

В последний раз личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня 2021 года. По итогам состоявшихся тогда длительных переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление о контроле над стратегическими вооружениями. Совместную пресс-конференцию президенты Соединенных Штатов и РФ проводить тогда не стали. После этого никаких подобных встреч лидеров США и России не проводилось.