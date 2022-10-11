Фото: Shutterstock

«Работникам IT-компаний полагается отсрочка от частичной мобилизации» - эту фразу слышали уже все. Но до сих пор было непонятно, кто из IT-братии может рассчитывать на «бронь». И вот Минцифры внесло ясность в этот вопрос, объяснив правила, кто из айтишников может получить отсрочку от мобилизации.

Ведомство утвердило «перечень видов деятельности в области информационных технологий», представители которых могут рассчитывать на отсрочку. Если организация получает прибыль от одного из этих видов деятельности, то она может подать заявку на регистрацию в реестре IT-компании. И ее сотрудники могут рассчитывать на отсрочку.

Список IT-специальностей, дающих право на отсрочку от мобилизации айтишников в России

Всего этих видов деятельности 36. Среди них:

- создание сайтов и баз данных,

- разработка или модификация компьютерных программ,

- комплексное обслуживание IT-инфраструктуры,

- оказание услуг в области робототехники,

- производство радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования,

- разработка компьютерных игр,

- оказание услуг по регистрации доменов (адресов сайтов в интернете),

- оказание услуг по защите информации от компьютерных атак.

Чтобы получить аккредитацию IT-компании, организация должна выполнить и другие условия:

- Доля выручки от деятельности в IT-сфере должна составлять не менее 30% за год. Имеется в виду год, предшествующий тому году, когда подается заявка на аккредитацию.

- Среднемесячный размер выплат работникам за три месяца до подачи заявления должен быть не меньше средней зарплаты в России или в регионе, где зарегистрирована компания.

К слову, отсрочка от мобилизации – не единственная льгота. Например, IT-компаниям полагается «обнуление» налога на прибыль до конца 2024 года, пониженные страховые взносы за сотрудников, мораторий на плановые выездные проверки налоговой службы до марта 2025 года.