Каждый пятый россиянин имеет лишний вес, но отказывается от диет

Большинство опрошенных единодушно выступают против ограничений в еде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 11 октября, отмечается Международный день борьбы с ожирением. На сегодняшний день от лишнего веса в мире страдает каждый четвертый подросток, а среди взрослого населения показатель ожирения приближается к 40%. При этом в России этим заболеванием страдают 25% населения, а еще у 35% вес превышает норму. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как сегодня к своему здоровью относятся россияне, как питаются и придерживаются ли диет.

Как оказалось, большинство опрошенных единодушно выступают против ограничений в еде. При этом 22% отметили, что имеют лишний вес, но все равно садиться ни на какие диеты не намерены. 20% рассказали, что едят все подряд, но только потому, что не толстеют. А вот 28% продемонстрировали самый зрелый подход к питанию и отметили, что стараются придерживаться принципов здорового питания, но выступают против диет.

«Нужно правильно питаться и малыми порциями, плюс хотя бы небольшие упражнения делать. И все, никаких проблем с весом не будет», - говорит участница опроса.

5% россиян добавили, что когда-то пробовали соблюдать диету. Но либо она была неправильно составлена, либо не дала должного эффекта, но как бы то ни было, эта категория россиян зареклась когда-либо еще снова прибегать к жестким ограничением в питании.

Однако четверть россиян все же признались, что стараются контролировать свой вес с помощью диет. 13% рассказывают, что садиться на диеты только изредка. Кто-то делает это для оздоровления организма, кто-то хочет привести себя в форму. Некоторые признались, что испытывают проблемы с перееданием, но потом ругают себя за то, что не смогли удержаться, и снова начинают себя ограничивать.

«Иногда так хочется больше есть и есть. И естественно от этого толстеешь. Потом приходится на несколько дней отказываться от привычной еды, чтобы снова согнать лишние килограммы», - делится участница опроса.

А вот оставшиеся 12% россиян признались, что постоянно сидят на диетах. Кто-то вынужден соблюдать ограничения из-за заболеваний желудка или диабета, а кто-то просто никак не может наладить свой режим питания и постоянно страдает от чередования периодов переедания и голодания.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,9 тысячи человек.

Добавим, что по рекомендации врачей, суточная норма потребляемой пищи должна составлять 1800-2200 ккал для женщин и 2100-2500 для мужчин. Люди же, которые стремятся сбросить несколько лишних килограмм должны ограничить свой ежедневный рацион 1200-1800 ккал, чтобы добиться положительно результата.