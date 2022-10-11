Служба безопасности Украины объявила в розыск около 700 представителей российской власти. Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины объявила в розыск около 700 представителей российской власти. В том числе спикеров Госдумы и Совфеда, глав СВР, ФСБ, МВД, Росгвардии, Минобороны и других. Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Их обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

KP.RU обратился за комментарием к главе национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Широко замахнулись соседи?

- Понятно, что это глупость и с уголовно-правовой точки зрения, и с позиции международного права — но они это делают.

- Делают это — почему?

- Потому что всем уже ясно, и это никто не скрывает, что основная задача , которая преследуются всеми действиями Украины и их покровителей на Западе — это смена политического руководства в нашей стране. А чтобы была такая смена - им нужны хотя бы натянутые, хоть какие-то юридические обоснования. Хотя бы формальные. Исходя из этого они и формируют непонятные нормальным юристам «правовые» повестки дня.

- Почему такой охват — 700 человек «объявлены в розыск»?

- Под санкциями украинскими и западными практически все эти руководители были. Но по большинству из них ранее не возбуждали на Украине уголовные дела. А теперь они будут пытаться представить этих людей из российского руководство как неких преступников — пытаясь подвести их под статьи своего УК.

- Замглавы Совбеза России в Киеве обвинили в «посягательстве на целостность» незалежной...

- Тоже глупость полнейшая. Какие обоснования в уголовном деле в отношении Медведева? Как именно он «посягал на территориальную целостность» Украины? Ну вот в России СК тоже возбуждает уголовные дела - но по конкретным преступлениям. Проводя следственные действия. Собирая доказательную базу. И это дела, связанные с преступлениями против человечности. Конкретными. При том у нас еще не было ни одного обвинения в отношении преступных приказов, которые отдаются представителями киевского режима.

- Кем?

- Ну, например, Зеленским. У украинских пропагандистов снесло крышу. Они пытаются имитировать некую доказательную базу по «общей преступности российской власти». Это попытка реализовать сценарии, которые были в Ираке и в Сирии. Где американцы обвиняли глав государств и высшее руководство в некоей «преступной деятельности».

- Для чего?

- Чтобы максимально легализовать собственную террористическую деятельность, назвав это борьбой с «преступным режимом».

- Это их основная задача?

- Да. Но поскольку в случае с Украиной ни американцы, ни европейцы сами не хотят быть инициаторами этого позорного действа - они используют этих киевских шизофреников. Которые готовы делать все, что им скажут их хозяева.

- Ну хорошо, вот в Киеве возбудили 700 дел - и что дальше?

- Они отправляют информацию по всему миру. И весь мир данный правовой и политический фейк начинает тиражировать. Ведь сейчас на Западе никто не может не то что сказать — даже подумать в противовес основной линии пропаганды. И они все это съедят.

- Но не все съедают.

- Ну вот лидер «Пинк Флойд», который является авторитетом для многих поколений. Когда он высказал свое мнение - он стал изгоем в их либеральном пространстве. Он высказал то, что сидит в головах многих, но вслух говорить нельзя. Тогда же понятно станет, что король-то - голый!

- Если кто-то из «списка 700» , - Медведев , Шойгу, Колокольцев, - поедут за рубеж — их там должны будут задержать?

- Пока на Украине возбудили только свой розыск. Еще не международный. А как только передадут в международный, в Интерпол — да, там получат формальный повод задержать, например, Медведева за рубежом. Так произошло в отношении сербских руководителей. Но там были меньшие масштабы. Так закрывали возможность передвижений по миру.

- То есть пока это больше акт информационной войны - но не чисто юридический шаг?

- Они рассчитывают, что будет юридический выплеск. На основании всех этих историй они планируют признать руководство страны криминальным, а саму страну - террористической. Они постепенно будут стараться эту тему доигрывать.