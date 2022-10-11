Путин рассказал о политизации мирного атома

Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Россию, чтобы обсудить будущее Запорожской АЭС. Несколько дней назад Владимир Путин подписал указ, делающий электростанцию нашей. В истории такого еще не было, чтобы один ядерный объект при таких обстоятельствах переходил от одной страны к другой. До сих пор продолжаются обстрелы реакторов и прилегающих территорий.

- Мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю риторику на этот счёт снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, - рассказал глава страны.

- Касательно Запорожской АЭС: я прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии, которая может оказать пагубные последствия для всего региона, - заверил в ответ Гросси.

Обезопасить электростанцию до сих пор не получается. Киев отказывается обсуждать эту тему и продолжает обстрелы. МАГАТЭ предлагало создать вокруг АЭС демилитаризованную зону, но от этого отказались мы.

Запорожская область – теперь часть России, и отводить армию, когда каждый день стреляют, немыслимо.

При этом, угроза атомной безопасности велика, как никогда. То, что шесть реакторов не вырабатывают электричество, не означает, что они полностью заглушены. Топливо до сих пор в них, просто температура ядерных стержней понижена. В течение нескольких дней станцию можно вернуть в электросистему.