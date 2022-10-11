Умерший в 2000 году Юрий Хой «воскрес», чтобы спеть на концерте «Сектора Газа» в виде голограммы. Мероприятие готовили три года

Концерт «Сектора Газа» сразу был анонсирован как голографический — никакого обмана: «голос и голограмма Юрия Хоя в сопровождении музыкантов «Сектора Газа». Фото: YouTube

Несмотря на то, что материться в приличном обществе не принято, сибирская панк-группа «Сектор Газа» имеет колоссальную армию фанатов по всей России среди людей всех возрастов. В том числе и до сих пор, хотя лидер эпатажного коллектива Юрий Клинских скончался 22 года назад.

Тем удивительнее было узнать, что на 8 октября не где-то во дворе, а на одной из крупнейших площадок Москвы, в клубе Adrenalin Stadium, был всерьез назначен концерт группы без ее лидера. Да, такое теперь практикуется — «КИНО» гастролирует без Виктора Цоя https://www.kp.ru/daily/27253/4382911/, был тур Майкла Джексона без Майкла Джексона и поющая голограмма группы ABBA в Лондоне (хотя шведы еще как живы и даже альбомы выпускают!). Все это довольно странно, искусственно и по большому счету мертвенно. Но людям нравится.

Концерт «Сектора Газа» сразу был анонсирован как голографический — никакого обмана: «голос и голограмма Юрия Хоя в сопровождении музыкантов «Сектора Газа». В тизере отрисованный лидер группы, немного похожий на певца-пародиста Сергея Минаева, смотрит в смартфон, где видит афишу мероприятия. Как бы готовится.

Так и прошел концерт — вернувшийся на один вечер из вечности Юрий Хой незримо присутствовал в виде 3D-проекции, и не просто присутствовал, а полноценно выступал. Аватар певца спел практически всех хиты группы от «Колхозного панка» до «Кумы», при этом крайне реалистично жестикулируя: заводил мотоцикл в песне «Ява», дирижировал в припеве «Песенки» и крестился в «Ночи перед Рождеством». А перед «Лирикой» достал мобильник и подал зрителям знак фанатам включить фонарики. Судя по любительским роликам, разошедшимися по сети, публика билась в экстазе. Такого возвращения не мог представить никто.

С одной стороны гигантской сцены аккомпанировали музыканты золотого состава «Сектора Газа»: клавишник Алексей Ушаков, гитарист Владимир Лобанов и вокалистка Татьяна Фатеева. С другой — гитарист, басист и барабанщик «Сектора Газовой Атаки».

Старшая дочь вокалиста Ирина Клинских тоже осталась в восторге от увиденного.

— Я долго приходила в чувства, чтобы написать этот пост! — сообщила девушка подписчикам в соцсетях. — Была проделана огромная работа, мы ждали этого события три года! Чудо случилось. Слезы не прекращались, начиная от репетиции до окончания концерта! Это было для нашей семьи очень важное событие, пусть и на короткое время, это было воссоединение нашей семьи. Плакали все от того, что через время, а именно 22 года, мы смогли пусть и таким образом увидеть папу! Всем, кто причастен к этому событию, я выражаю огромную благодарность. Всем родным и близким, кто был рядом! Я благодарна фанатам и поклонникам группы «Сектор газа» за вашу любовь и энергетику.

Профессиональной съемки концерта не проводилось. Участники группы объяснили это отсутствием денег.

— Мы планировали делать съемку, когда проект запускался, в декабре 2019 года, — ответил в официальной группе ВК фанатам администратор. — Но пандемия, переносы очень сильно ударили по всем задумкам. У нас нет бюджета на съемку. (Не можем снова не упомянуть «Кино», которые собирали на «Планете» 9 мультов [миллионов рублей] на съемку концерта). Мы ничего не собираем, не просим, делаем максимально от наших сил и возможностей.

Выпускать на дисках подобные версии концерта у группы тоже нет возможности, ведь все права на запись и распространение музыки под брендом «Сектор Газа» принадлежит компании Warner Music.