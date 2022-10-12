Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика12 октября 2022 3:57

Китайская автограмота: Что представляет собой рынок вто из Поднебесной

Чтобы это выяснить, наш обозреватель отправился по автосалонам
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Обозреватель «КП» испытал авто из Поднебесной.

Обозреватель «КП» испытал авто из Поднебесной.

Машины из КНР занимают на нашем рынке место европейских, продажи растут на глазах. Что представляют собой китайские авто - как уже представленные в России, так и только планирующие поход на север?

1. ОБОГРЕВА НЕТ, ЕСТЬ ЗАДНИЕ ПОДСТАКАННИКИ

FAW Besturn X40

FAW Besturn X40

Пожалуй, самый бюджетный из китайских автомобилей - это Besturn X40 компании FAW.

- Можно сказать, что это китайская Hyundai Creta. Только у нашего опций больше, а цена поменьше, - с гордостью говорит руководитель отдела продаж «FAW Авилон» Сергей Мельник, похлопав кроссовер по капоту, как доброго коня по загривку.

В комплектацию входят салон из экокожи, люк, цветной дисплей с возможностью подключения любых типов телефонов, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, шестиступенчатая коробка-автомат, музыка - аж восемь динамиков. Есть, к слову, и круиз-контроль - очень удобная функция. Рычажком на рулевой колонке выставляешь скорость, и не нужно постоянно посматривать на спидометр, не превысил ли. Экономишь не только на штрафах, но и на топливе - при езде с круиз-контролем расход меньше. Удивительно, но такого помощника нет даже на некоторых топовых моделях, например, у Audi Q3. А здесь, на машине в 2,5 раза дешевле - пожалуйста.

- А еще посмотрите на подлокотник с подстаканниками для пассажиров заднего сиденья, это большая редкость для автомобилей такого класса, - обратил внимание Сергей Мельник.

Есть у машины и непривычные решения - например, переключение радиостанций и другие кнопки мультируля расположены под левую руку. Задумывалось, видно, для того, чтобы освободить правую для переключения скоростей. Но насколько это удобно, особенно с коробкой-автоматом, - вопрос.

И при всем этом богатстве у навороченного бюджетника нет подогрева зеркал и стекол. Бороться с наледью придется по старинке: включить отопление салона и поработать скребком и щеткой. Кстати, зимнего пакета почему-то нет у многих «китайцев». Как и кнопок для открывания-закрывания багажника. Так что есть к чему стремиться.

2. ЭТИ САНИ ТОРМОЗЯТ САМИ

FAW Bestune T77

FAW Bestune T77

Посолиднее выглядит другая модель этой популярной в Китае марки - Bestune T77. Она и подороже. Названия практически совпадают, но это две большие китайские разницы.

- Эту машину можно сравнить уже с Toyota RAV-4 или с Hyundai Tucson, - говорит Мельник. - В салоне натуральная кожа, да и вообще отделка побогаче. Панорамная крыша с электроприводом. Хорошая шумоизоляция. Более тщательно решены вопросы безопасности - есть уже и боковые подушки, защита шейно-головного отдела. Результат по краш-тестам - 5 звезд из 5.

Есть у автомобиля и активный круиз-контроль. На массовых европейских или японских моделях этого не встретишь.

- Автомобиль метров за 25 «видит» препятствие - человека или машину - и сам «бьет по тормозам», - объясняет эксперт. - А наедет или нет - зависит от скорости. Мы тестировали на манекене. Разгонялись до 80 км/ч и два раза из 30 сбивали его. Так что расслабляться за рулем даже с таким помощником все-таки не стоит. Хотя удар, конечно, гораздо слабее, чем мог быть без активного круиз-контроля.

Сидеть в таком авто - одно удовольствие. Приборная панель играет огонечками, удобные кресла с боковой поддержкой, все управляется электроникой. А вот ехать...

В интернете в описании этой модели встретил историю о том, как отказала электроника, и машина встала посреди дороги.

- Вы не слишком доверяйте интернету, - говорит Сергей Мельник. - У нас были покупатели из Рязани, Тулы, приезжали домой, отзванивались, очень довольны.

А если что-то и случится, то у китайских машин небывалая гарантия - 5 лет или 100 (у некоторых 150) тысяч км - в зависимости от того, что наступит раньше.

3. CHANGAN ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

Changan CS-35 Plus

Changan CS-35 Plus

Еще один китайский автомобиль из серии «Крета» по цене «Солариса» - Changan CS-35. У этой марки решетка радиатора не такая огромная, как у других «китайцев», и от этого они выглядят более европейскими.

- При небольших габаритах внутри достаточно просторно, много места и для багажника, - рассказывает менеджер отдела продаж Changan Михаил Смирнов. - Для гонок не пойдет, но для спокойной езды вполне годится, очень уютный.

Сажусь в салон - удобное кресло, приятная экокожа, огромные зеркала заднего вида, приборная панель светится, прямо как у «Боинга». Лишь одно не дает расслабиться - мощный химический запах. Вместе с Михаилом тщательно обнюхиваем обивку, пластик, коврики...

- Это коврики, - огорченно говорит Смирнов.

Что еще из минусов - тоже нет зимнего пакета: ни руль не обогревается, ни стекло, хорошо хоть передние сиденья можно потеплее сделать. Зато есть люк, автозапуск и бесключевой доступ в машину. Ну и уже обычные для китайцев электронные фенечки: можно, например, перенести изображение с любого телефона на большой монитор с тачскрином (управление с помощью пальцев). Очень удобно - хоть навигатор смотри на большом экране, хоть сериал в пробках.

Еще одна отличительная деталь модели - она едва ли не последняя, у которой сохранились традиционные спидометр и датчик оборотов: шкала и стрелка за стеклом. Современные китайские машины повально переводятся на электронные датчики, и механические стрелки - это уходящая натура. Кстати, электроника дешевле традиционных аналоговых приборов. Что наверняка останется по старинке - это кнопка аварийной сигнализации: так надежнее.

Только цифры

Только цифры

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Помимо повальной цифровизации и внедрения панорамных крыш есть у китайских кроссоверов еще одна особенность. Все, кто ездит на таких машинах, знают: при выходе постоянно пачкаются о грязные пороги брюки или полы одежды. Китайцы придумали для этой проблемы простое и эффективное решение.

- Двери продлены чуть вниз. И теперь низ двери полностью закрывает порог. И какая бы ни была погода, машина будет вся в грязи, а порог останется чистым. И брюки тоже, - говорит менеджер.

4. МАЛ ДВИЖОК, ДА СИЛЕН

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro

Флагман компании Chery на российском рынке - это среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 Pro. Модель стала самой продаваемой по итогам прошлого года, да и сейчас постоянно в верхних строчках.

- Главный залог успеха - оптимальное соотношение цены и качества, - говорит руководитель отдела продаж «Chery Авилон» Павел Червяков. - По набору опций и качеству машину можно сравнить с Mazda СХ5, но если за японскую нужно будет заплатить 4,5 млн рублей, то за китайскую - 2,2 млн.

Турбированный 1,5-литровый двигатель вытягивает мощность, как хорошая «двушка», и позволяет разгоняться до 100 км/час за 9,8 секунды.

- Это характерно для китайцев: на малом литраже они умеют добиваться хороших тяговых характеристик, - говорит Червяков.

Внешний вид - более чем убедительный. Кожаный салон, хромированные вставки, все мигает, переливается снаружи и изнутри, панорамная крыша добавляет единения с небом. Все электронные прибамбасы, которые есть в китайских машинах, собраны в этой «прошке».

Ну и бинго - наконец-то встретился и зимний пакет: обогрев не только стекол и зеркал, но и форсунок омывателя стекла. Есть и самая полюбившаяся российским покупательницам опция - обогрев рулевого колеса.

Пожалуй, единственное, чего в этой машине нет, - это полного привода.

5. ГОВОРИМ GEELY - ПОДРАЗУМЕВАЕМ VOLVO

Geely Coolray

Geely Coolray

Очень популярен и самый компактный из китайских кроссоверов Geely Coolray.

- Компактный, мобильный, юркий, внешний вид восхищает, - нахваливает менеджер отдела продаж «Geely Авилон» Иван Гопотяк.

Ну, понятно - это китайский вызов популярному паркетнику Mersedes-Benz GLA. Правда, в отличие от «немца», эта модель поставляется только с передним приводом. Зато в остальном - передний край авторынка.

- Это самый динамичный из китайских кроссоверов - до «сотки» разгоняется за 8,4 секунды, - говорит Иван. - На нем стоит по сути такой же мотор, как и на Volvo ХС-40. В блоках управления, электронике - тоже много общих компонентов. На машине удобно парковаться - никаких лишних выступов, хороший дорожный просвет, не проблема заехать на бордюр.

Автомобиль, по его словам, максимально приближен к европейским стандартам по удобству, качеству исполнения, комфорту, аккуратности отделки, безопасности. Стоит вспомнить, что еще с 2010 года китайская компания поглотила славящийся своей надежностью шведский концерн. И теперь мы говорим Geely - подразумеваем Volvo.

По комплектации - весь «джентльменский набор» китайского автопрома. Круговые камеры, выводящие на экран все мертвые зоны; круговые парктроники, автопарковка, панорамная крыша, дистанционный запуск, складывание зеркал, климат-контроль, простой и адаптивный круиз-контроль - причем все это в базовой комплектации, не нужно отдельно доплачивать.

Но китайцы не китайцы, если не оставят в этом букете передовых технологий хоть что-то из эпохи «Жигулей» - вот и здесь даже у самой топовой комплектации багажник открывается вручную. Кнопку установить, конечно, можно - но за дополнительную плату.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Восточная красотка

По данным компании «Автостат» за прошлый год, на долю женщин приходится почти треть (32%) всех покупок новых автомобилей в России. Причем если говорить о маленьких машинках, сегменте класса «А» (это Daewoo Matiz, Kia Picanto и т. п.), то здесь доля женщин составляет почти три четверти (73%). Китайцы таких малышек на наш рынок не выпускают, но и среди авто из Поднебесной у наших дам есть свои предпочтения (см. графику).

Подсчет.

Подсчет.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Я бы рекомендовала присмотреться к модели S4 концерна JAC, я ее видела летом в Сочи на фестивале популярной радиостанции, - рассказала «КП» Сурана Раднаева, гендиректор компании Sinoruss (сопровождение китайского бизнеса в России). - Стильный и экономичный кроссовер, как раз для города. Да и дизайн смотрится достаточно свежим. Думаю, из модельного ряда он самый «дамский». Впечатлила комплектация - даже базовый вариант не будет «деревянным». Продажи, насколько мне известно, еще не начались, стоит подождать. Кстати, производитель провел в Китае и в некоторых других странах мощную рекламную кампанию этого автомобиля, поэтому, думаю, и в России концерн сделает все, чтобы машина хорошо продавалась и к ней не было претензий. А если ждать не хочется, то в продаже уже есть JAC S3, тоже неплохой вариант. У российских женщин требования к автомобилям достаточно высокие, но обе эти модели им вполне соответствуют с точки зрения комфорта, удобства вождения и парковки.

JAC S3

JAC S3

JAC S3

Двигатель - 1,6 л

Мощность - 109 л. с.

Расход топлива - 6 л/100 км

Транспортный налог - 2725 руб. в год

Цена - от 1,6 млн руб.

Главные модели из Поднебесной

FAW Besturn X40

Двигатель - 1,6 л (от Volkswagen)

Мощность - 108 л. с.

Расход топлива - 7,2 л/100 км

Транспортный налог - 2700 руб. в год

Цена - от 1,6 млн руб.

FAW Bestune T77

Двигатель - 1,5 л

Мощность - 160 л. с.

Расход топлива - 6,8 л/100 км

Транспортный налог - 7200 руб. в год

Цена - от 1,9 млн руб.

Changan CS-35 Plus

Двигатель - 1,6 л

Мощность - 128 л. с.

Расход топлива - 6,6 л/100 км

Транспортный налог - 2925 руб. в год

Цена - от 2 млн руб.

Geely Coolray

Двигатель - 1,5 л

Мощность - 150 л. с.

Расход топлива - 7,5 л/100 км

Транспортный налог - 5250 руб. в год

Цена - от 2,6 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro

Двигатель - 1,5 л

Мощность - 147 л. с.

Расход топлива - 8,2 л/100 км

Транспортный налог - 5145 руб. в год

Цена - от 2,2 млн руб.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Надеть браслет и плавать

На фоне разговоров о доступности китайских автомобилей все кинулись искать, что бы новенького прикупить, уложившись в миллион. Увы!

- Нет на нашем рынке бюджетных авто из Китая, - говорит партнер компании «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Китайские компании выбрали для России сегмент от 1,5 до 5 млн рублей - здесь можно лучше всего заработать. По этой же причине к нам поступают практически одни только кроссоверы - они наиболее популярны. А седаны и лифтбеки, которыми так богат внутренний рынок Китая, можно пересчитать по пальцам.

Но при этом китайские машины - стоящий товар, признает эксперт. Благодаря им владение машиной переходит на новый уровень.

- Очень много милых фишечек. Например, я видел кроссовер Cherry Tiggo 4, у которого вместо ключа зажигания чип в резиновом браслете. На пляж приехал - не болит голова, куда ключ положить, чтобы не угнали, пока будешь купаться. Браслет на запястье надел, как в бассейне, и спокойно плавай. Или модель Haval Jolion - там переключатель режимов на коробке-автомате сделан не в форме рычага, а такая шайбочка - как звук на приемнике прибавить-убавить. Я такое раньше только на премиальных моделях «Ягуара» видел.

Сейчас доля кроссоверов в общей массе продаваемых автомобилей снижается - это говорит о том, что рынок насытился. И уже представители нескольких компаний сказали «КП», что в будущем году в Россию будут поставляться новые седаны и лифтбеки (похож на седан, но с пологим задним стеклом).

- Мне понравился один из седанов компании JAC. Есть там одна штука - бессмысленная, но симпатичная, - продолжает Моржаретто. - В приборную панель и накладки на водительской и передней пассажирской вмонтированы светящиеся элементы. Вроде светильника. Очень интересно такие тонкие световые вермишелины сплетаются, расплетаются. Можно выбрать цвет - мне понравился зеленый. Очень атмосферно.

Компания JAC одна из немногих, которые и сейчас продают лифтбеки. Мне, например, приглянулась своими стремительными линиями модель J7. Но снова незадача - без зимнего пакета. А цена - 2,2 млн руб. За эти деньги можно без торга пятилетний Jaguar купить в отличном состоянии. Ожидается, что фирма начнет активно раскручиваться в следующем году.

На будущий год свой седан представит и компания FAW.

- В декабре или уже после нового года придет модель В70, - сказали «КП» в компании «Авилон». - Это крупный седан с выезжающими ручками, панорамным остеклением, очень красивая машина - аналог Toyota Camry или Audi A6.

Есть у китайцев и свежие модели внедорожников - мощные, брутальные.

- Вот новый Haval Dargo - шикарный дизайн, отличные ходовые качества, можно вовсю порезвиться по грязи, по бездорожью, броды отлично форсирует. Полный привод, конечно. Подвеска неубиваемая. Всем хороша модель, если бы не цена: 3,5 - 4 млн рублей, - сокрушается Игорь Моржаретто.

Ожидается до конца года и пополнение в классе «китайский премиум» - в этом сегменте работает компания Exeed, один из лидеров российского авторынка.

- Это достаточно дорогие машины с серьезной претензией на премиум, хотя им есть еще над чем поработать, - говорит Моржаретто. -

Они со всего мира собрали самых суперских дизайнеров и инженеров. Общий дизайн делает бывший главный дизайнер Cadillac. Салон - бывший главный дизайнер Mazda. По ходовой части - бывший главный инженер Land Rover и Jaguar. В результате Exeed неплохо продается, и многие пересаживаются на них, продав дорогие немецкие и другие внедорожники. По качеству и сервисам машина не уступает «немцам». Но главнее другое: если у тебя завтра сломается Range Rover, как ты его будешь ремонтировать с учетом проблем с запчастями. А Exeed дает гарантию 7 лет или 200 тыс. км!

АВТОМОБИЛИ