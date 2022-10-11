Не останутся без работы «многостаночники»: Какие навыки из недавнего прошлого опять пригодятся на работе и в бизнесе

Тренер бизнес-школ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, РАНХиГС и Финансового университета при Правительстве РФ Артем Ступак рассказал KP.RU что нужно, чтобы сегодня удержаться на работе и в бизнесе.

За последние 7 месяцев бизнес-климат в России кардинально изменился. Многие западные компании ушли с рынка или продали свои активы. Вследствие чего изменился и рынок труда. Если до 24 февраля можно было прогнозировать развитие компании, карьерный путь, да и свою жизнь в целом на несколько лет вперёд, то в текущей ситуации сложно понять, как изменится мировая экономическая и политическая конъюнктура, влияющая на социальные процессы в стране. Тренер бизнес-школ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, РАНХиГС и Финансового университета при Правительстве РФ Артем Ступак рассказал KP.RU что нужно, чтобы сегодня удержаться на работе и в бизнесе.

- В столь быстро меняющемся мире необходимо проявить гибкость, чтобы сохранить бизнес и остаться востребованным специалистом на рынке труда, – говорит Артем Ступак. - То есть, отказаться от неэффективных моделей поведения и навыков. Вспомнить то, что раньше помогало пережить не один кризис. Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Тогда какие же умения и стратегии поведения из прошлых лет пригодятся сейчас?

Многозадачность

- Сейчас актуальна многозадачность, - считает Ступак. - Еще 2008-2011 годах многие компании-работодатели выставляли такое требование, чтобы сотрудник имел навык многозадачности — умение держать фокус внимания на разных направлениях бизнеса, а также был мультиталантливым, то есть обладал широким опытом для того, чтобы выполнять проекты разного формата и решать большой круг профессиональных задач.

Сейчас кризис, мы попали под санкционное давление и нужно сокращать издержки в компании. Организация не может набирать на работу (под каждую конкретную задачу) одного отдельного узкого специалиста, который только ей и умеет заниматься. Важно, чтобы он умел выполнять большой спектр задач для того, чтобы закрыть эту сферу и в то же время не расширять зарплатный фонд.

А ещё одна причина — часть задач сократилась и все понимают, что невозможно взять специалиста на одну задачу просто потому, что нет загрузки на полный день. Тогда неизбежно приходится давать другие задачи, а это значит, что сотрудник должен вникать и быстро переключаться, но в то же время держать фокус внимания и быть опытным в разных сферах деятельности. Это основной навык, который будет нужен малому и среднему бизнесу. Крупный бизнес может позволить себе иметь большой штат персонала, но малый и средний бизнес в данной ситуации всегда будет оптимизировать расходы. Так было и в 90-х годах, когда некоторые отделы или даже вся компания делали всё по «чуть-чуть» или все друг друга заменяли. А малые и средние компании понимают практически все задачи и сферы бизнеса, в котором они находятся.

Учиться и ещё раз учиться

- Из-за частичной мобилизации существенное количество опытных специалистов вышли из производственного процесса по призыву. При этом, быстро заменить кадрами соответствующего уровня достаточно сложно. А бизнес-процессы в организации останавливать нельзя. Поэтому работодателям сейчас нужны те, кто может и хочет быстро осваивать новые профессиональные навыки, чтобы заменить мобилизованных специалистов, - продолжает эксперт. - Например, сейчас государство оплачивает от 50% до 100% стоимости обучения по IT-специальностям. Через Госуслуги можно выбрать наиболее подходящее направление и записаться быстро и легко.

Тем более, что во времена перемен лучшее вложение своих сил и средств – в своё образование и развитие. Чем больше навыков, компетенций и профессий у вас есть за плечами, тем выше вероятность быть всегда нужным на рынке труда. И не за самую низкую зарплату.

Soft-Skills навыки

Тренд на развитие свои метакомпетенций или «мягких» навыков те, что связаны с межличностным взаимодействием и коммуникацией, уже давно не нов. Но стоит обратить внимание именно сейчас на ключевые навыки Soft-Skills, а именно: эмоциональный интеллект, управление конфликтами, умение вести переговоры и выступать публично.

Наши узкоспециализированные знания и навыки (Hard-Skills) являются базовыми компетенциями, на основании которых нас принимают на работу и оценивают степень нашей уникальности на рынке труда. Мягкие навыки помогают нам влиться в коллектив, адаптироваться к корпоративной культуре компании и двигаться по карьерной лестнице.

- Умение правильно подать себя при первом знакомстве или на собеседовании может сыграть ключевую роль в профессиональном пути, - говорит наш эксперт. - Ведь второго раза произвести первое впечатление не будет. А умение заводить новые деловые связи и развивать личную сеть контактов и отношений невозможно переоценить. Особенно в нынешней ситуации, когда нужных специалистов необходимо заменить прямо сейчас. То в первую очередь ищут через сарафанное радио или свою записную книжку с контактами.

Историки и футурологи отмечают, что развитие всех сфер жизни общества движется по спирали. То есть определенный цикл повторяется неизбежно, а значит и стратегии ведения бизнеса, построения и управления своей карьерой тоже сменяют друг друга из-за внешних вызовов и перемен.

- А те, кто смог быстро адаптироваться или понять какая же стратегия поведения и ключевые навыки сейчас принесут больше пользы, будут выигрышном положении, - заключил эксперт.