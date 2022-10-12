Возможен ли сегодня Карибский кризис-2

Карибским кризисом принято называть — чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и США в октябре 1962 года. Фото: DPA\TACC

Осенью 1962-го советские ядерные ракеты «вдруг»появились на Кубе - целясь в США. Как мир избежал атомной войны и что схожего сейчас с Карибским кризисом? Об этом «КП» спросила директора музея ПВО историка Юрия

КНУТОВА. ТУРЕЦКИЙ ВОПРОС

- Что разогрело Карибский кризис?

- Размещение американских ракет в Турции. Они могли за 10 - 15 минут долететь до главных советских городов в европейской части.

- Мы знали, чем ответить?

- Идея случайно возникла. У СССР налаживались отношения с Кубой. Лидеру кубинской революции Фиделю Кастро Москва предложила поставить ракетный щит на острове, которому американцы угрожали высадкой десанта.

- Фидель сразу согласился?

- В конце мая 1962-го Хрущев собрал президиум ЦК, чтобы решить вопрос. Кастро пригласили в Москву. И уговорили - в обмен на серьезную военную и экономическую помощь.

БЕЗ ПАРИТЕТА

- У нас был паритет по ракетам с США?

- Наши стратегические ракеты на базе Р-7, которыми мы пугали Штаты, они не больше 30 дней могли быть в состоянии готовности. Потом приходилось проводить ремонтные работы. И готовность к пуску там была несколько часов. И уязвимость их была высокой: запускались они не из шахт, а с поверхности, «со стола». Их было всего несколько сотен. А у США - несколько тысяч. Соотношение - один к десяти.

Шокировавшие американцев снимки советских ракет на Кубе.

- Ответить равноценно на удар американцев тогда мы не могли?

- Нет. Мы решили перебросить ракеты Р-12 и Р-14 с дальностью 2000 и 4000 км на Кубу, откуда ими накрывали пол-Америки. Не все ракеты дошли до Острова свободы из-за объявленной американцами морской блокады. Зато добрались до Гаваны почти все бомбардировщики Ил-28, способные нести ядерные бомбы. Штаты Ил-28 боялись больше, чем ракет. Когда в США узнали о русском оружии на Кубе, у них истерика началась. Десятки тысяч людей бежали из южных штатов.

- Кого назначили командовать нашей группировкой?

- Генерала Иссу Плиева, его имя связывали с подавлением бунта в Новочеркасске. Командиром полка там был будущий министр обороны СССР Дмитрий Язов. Им дали такой запас, что они могли автономно там жить три года. В группировке было от 40 до 50 тысяч человек. Перебрасывали скрытно в кингстонах 80 грузовых кораблей, не приспособленных для перевозки людей. Днем запрещалось выходить на палубу, питание дважды в день, были случаи гибели, хоронили людей прямо в море. Американцы потом пытались это повторить, посадив своих рейнджеров в кингстоны, те через три дня взбунтовались.

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

- Скрытно такую массу кораблей, техники через Атлантику не перебросишь.

- Были объявлены масштабные учения. Операцию, в разработке которой участвовал маршал Баграмян, назвали «Анадырь». Людей перемещали с севера на юг и с юга на север, одни были в панамах, другие с тулупами и лыжами. Капитаны судов первый конверт с начальным маршрутом вскрывали уже в море, а второй, с конечной точкой назначения, - в Атлантике. О подробностях операции знали несколько человек.

- Когда наши первые ракеты оказались на Кубе?

- В сентябре 1962-го. В ЦРУ был один аналитик, который, оценивая снимки Кубы с самолета-разведчика, обратил внимание, что появились дороги с большим радиусом. То есть для грузовиков с большим прицепом. И выдвинул версию, что идут ракеты. Над ним посмеялись. Но в октябре в Вашингтоне пошла истерика, когда советские ракеты начали открыто нести дежурство на Кубе. Они торчали как свечки. А прикрывала их дивизия наших ЗРК С-75. Именно они сбили над Кубой американский самолет-разведчик У-2, на котором летел майор Андерсон, ему оторвало голову.

60 лет назад американцев так испугали русские ракеты на Кубе, что они видели опасность в каждом углу. Рисунок Бориса Ефимова «В семье Никсона»: - Что с тобой, Дик? - Мне приснилось, что ты коммунистка! Фото: wikimedia.org

- Для американцев их сбитый разведчик не был поводом начать войну?

- Да, это был повод, из-за которого 27 октября все достигло точки кипения. Но Москва уходила от ответа, кто именно решил сбить самолет США. Переписка Хрущева и Кеннеди шла, а ответственность за решение перекладывали на уровень командира полка.

ПЕРЕПИСКА ЛИДЕРОВ

- Кеннеди 22 октября объявил морскую блокаду Кубы. Но пик был все же 27 октября. В эти дни туда шли и 4 наши торпедные дизельные подлодки «Кама». Три из них американцы вычислили и принудили всплыть. А четвертая с ядерными торпедами добралась, выполнив задачу - напугав американцев. Она могла атаковать побережье США.

- Когда начались переговоры Хрущева с Кеннеди?

- С 20 октября. Активно подключились разведки. С нашей стороны был задействован резидент КГБ в Вашингтоне, с американской - известный журналист с высокими связями в госдепе. Скандал достиг пика, когда снимки наших ракет на Кубе с американских самолетов-разведчиков показали на Совбезе ООН. На нашей стороне были страны Варшавского договора и государства, боровшиеся с колониализмом. В основном африканские. За США была вся Латинская Америка и Западная Европа. Но правда-то была на нашей стороне! При этом операция велась настолько секретно, что даже наш представитель в ООН ничего не знал и искренне доказывал на Совбезе, что обвинения в наш адрес - ложь.

- Кто первым пошел на попятную - Хрущев или Кеннеди?

- Ситуация была сложнее. К 27 октября встал вопрос, что США через несколько часов дают команду на открытие огня. На высадку десанта на Кубе. В Москве решили: Хрущев выступит по радио - его услышат везде, в первую очередь - в Вашингтоне. И Хрущев предложил «нулевой вариант» - вывести и наши ракеты с Кубы, и американские из Турции. Кеннеди отреагировал позитивно. Оба - и Кеннеди, и Хрущев - знали, что такое настоящая большая война. Кеннеди был ранен, товарища на войне спасал.

ТЭТЧЕР МОРГНУЛА ПЕРВОЙ

- Сейчас заговорили о новом Карибском кризисе...

- Сравнение хромает. У нас ведь еще не вспоминают о кризисе начала 1980-х. Когда над Сахалином был сбит южнокорейский «Боинг-747», летевший из США. А в 1982-м мы проводили крупнейшие учения «Щит». Когда была «семичасовая ядерная война». Президент США Рейган объявил о программе «звездных войн». Они ведь тогда подставили тот «Боинг» - мы же его сбивали как RС-135, самолет-разведчик. Это послужило поводом объявить нас «империей зла». Американцы со странами НАТО начинают масштабные учения - словно вот-вот настоящая война. Мы в ответ готовим атомные бомбы... Закипает все похлеще, чем в Карибский кризис.

- Как разрядили обстановку?

- Как ни странно, благодаря предателю Гордиевскому. Он сообщил британцам, МИ6, что русские воспринимают намерения США всерьез и готовы реально нанести ядерный удар. Мол, надо снять градус накала. И премьер Британии Тэтчер тогда звонила президенту Рейгану с просьбой отступить. Запад прекратил учения...

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИТ ЯДЕРНУЮ ДУБИНКУ

- Сейчас, когда мы говорим, что вправе на удары Запада ответить ядерным оружием, не повторяется ли 1962-й или начало 1980-х?

- Сейчас иная ситуация. Америка, Запад через Киев продвигают идею, что Россия готова использовать тактическое ядерное оружие в любой момент. И нанести ядерный удар по Украине. Поэтому надо «жестко предупредить» Россию. Как? Передать Киеву тактическое ядерное оружие. Американское. Чтобы «в случае чего» украинцам было чем ответить. Но Украина, получив такую дубину, пустит ее в ход тут же, не задумываясь! А обвинят в этом, конечно, все равно нас. И уже пойдет война с применением ядерных боеголовок - на территории двух славянских государств, как будто без прямого участия США. Американцы просто зарабатывают миллиарды в этой игре. Всей Европе будет плохо, но на это Вашингтону плевать.

- И что в такой ситуации делать России?

- Мы просто должны громко об этом говорить везде. Особенно после заявлений Зеленского о «превентивном ядерном ударе». Пентагон заявляет о поставках Киеву ракет с более высокой дальностью. Они способны нести ядерные заряды. Этот вопрос нам надо ставить на Совбезе ООН, в ШОС, в БРИКС, на ближайшем заседании G-20.