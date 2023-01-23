«Я плакала!»: Юлия Проскурякова призналась, что переживала из-за развода Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наташа Королева и Игорь Николаев в конце 90-х считались одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Поклонники обожали музыканта и его музу, поэтому новость об их разводе стала для всех настоящим шоком. В 2001 году супруги решили расстаться. На тот момент нынешней жене 63-летнего мэтра Юлии Проскуряковой было всего 19 лет. В эфире шоу «Привет, Андрей!» Юлия призналась, что приняла расставание Николаева и Королевой близко к сердцу. Она, как и миллионы поклонников, очень переживала за их пару.

«Я тоже плакала! Правда, мне тогда было чуть меньше лет», - рассказала Проскурякова ведущему шоу Андрею Малахову.

Зрители шоу подтвердили, что многие из них следили за развитием отношений Дельфина и Русалки как за мексиканским сериалом. А их расставание восприняли как свою личную трагедию.

После развода Королева и Николаев сохранили хорошие отношения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ранее Наташа Королева признавалась, что очень тяжело пережила развод с первым мужем. В 2001 году она в совершенном отчаянии обратилась к астрологу. И именно он сказал ей, что у них с мужем нет совместного будущего. Тогда Королева приняла решение расстаться.

«Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу - это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть», - рассказывала исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Игорь Николаев завел интрижку на стороне, тем не менее Королева сомневалась – уходить от него или нет. Она пыталась уладить конфликт и дала время супругу разобраться в чувствах.

«Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки. Пора бы уже было к 27 годам их снять», - говорила артистка.

После развода с Николаевым Наталья вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Пара счастлива в браке уже 19 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 20.

Игорь Николаев уже много лет живет с третьей женой Юлией Проскуряковой. Избранница композитора познакомилась с ним в 24 года, через пять лет после его развода с Королевой. Николаев долго ухаживал за Проскуряковой, прежде чем они решились на серьезный шаг и стали жить вместе.