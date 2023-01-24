Лолита Милявская поставила карьеру на паузу и улетела из России

Лолита. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская в соцсетях объявила, что в ближайшее время не будет сниматься и выступать на сцене. Артистка поставила карьеру на паузу ради отдыха. Певица улетела в отпуск в Болгарию, где у нее есть собственный дом. Здесь, вдали от шума и суеты Лолита собирается провести несколько недель.

Певица вышла на связь с поклонниками и показала свое жилище в Болгарии. Артистка призналась, что чувствует себя совершенно счастливой.

- Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Люблю я это дело! Никаких макияжей, каблуков, расчесок! Завидую «тетенькам», у которых только красивые фотки и хватает времени на подбор ракурсов, - пошутила 59-летняя артистка.

Лолита рассказала, что в ближайшие дни собирается гулять по деревне в старой теплой куртке вместе с лабрадором Боцманом. В видео артистка показала горный пейзаж возле своего дома и большую придомовую территорию с беседками и бассейном.

Лолита вышла на связь с поклонниками из своего дома в Болгарии. Фото: кадр видео.

Ранее Милявская рассказывала, что хотела оформить вид на жительство в Болгарии как владелица собственного жилья. Однако власти Болгарии отказали ей в ВНЖ.

- Власти Болгарии перестали давать собственникам недвижимости визы. Но в туристических визах пока не отказывают. У меня израильский паспорт заканчивается, его надо менять. А это целый геморрой. Поэтому на всякий случай я хотела получить визу собственника в Болгарии на три года, чтобы летать с семьей на дачу. Но визу мне не дали, - рассказала «КП» Милявская.

При этом Лолита отметила, что простые жители Болгарии очень дружелюбно относятся к русским и хотят, чтобы к ним на отдых приезжало как можно больше туристов из России.

Уже много лет Лолита живет с двумя паспортами – у нее есть гражданство России и Израиля. При этом ей приписывали гражданство Украины, чего на самом деле не было. В Киеве до недавнего времени жили ее мама и дочь, однако у самой Лолиты никогда не было паспорта этой страны. В соцсетях певица признавалась, почему так получилось.

«Я гражданка России - подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины - не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я - гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения», - рассказала певица.

Пока ее мама и дочь оставались в Киеве, Лолита не находила себе места. И ее тревога имела под собой все основания. Летом на ее маму Аллу Дмитриевну напал украинский националист – ему не понравилось, что она разговаривала на русском языке. Он подошел сзади и ударил пожилую женщину по голове. Мама Милявской упала и ударилась головой о бордюр. Это вызвало у нее микроинсульт. После этого артистка мобилизовала все возможности и срочно вывезла маму и дочку в Россию.

Самой Лолите еще шесть лет назад запретили въезд в Незалежную. Артистке, родившейся на Украине, нельзя не только работать на родине, но и навещать близких родственников. Пока ее мама и дочь жили в Киеве, Милявская виделась с ними на нейтральной территории – в Москве или в Болгарии