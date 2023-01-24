Распухла так, что глаза не открываются: Анна Семенович показала последствия дикой аллергии на нарощенные ресницы

Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович в соцсетях пожаловалась поклонникам на аллергию. Артистка пострадала из-за популярной у многих женщин процедуры – наращивания ресниц. Певица призналась, что отправилась к косметологу, однако была вынуждена отказаться от шикарных искусственных ресниц из-за резкой реакции организма.

Певица показала последствия аллергии. Артистка опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала распухшее лицо. Неприятно, что аллергическая реакция развилась у Семенович накануне ответственного выступления, когда ей необходимо выглядеть красивой. У Анны начался сильный отек – такой, что один глаз перестал открываться.

«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть», - пожаловалась звезда.

Из-за аллергии на клей, которым крепятся накладные ресницы, у Анны распухли и перестали открываться глаза. Фото: кадр видео.

Анна и раньше признавалась, что страдает аллергией на нарощенные ресницы. Однако все-таки решила попробовать сделать эту процедуру еще раз. Теперь Семенович ругает себя за то, что вновь наступила на те же грабли. Еще в марте она рассказывала поклонникам:

«Сегодня я буду делать реснички. Я очень волнуюсь, потому что у меня аллергия на ресницы. Я их срываю через неделю носки каждый раз. Но скоро у меня день рождения, и я постараюсь поносить их хотя бы чуть-чуть», - говорила звезда.

К слову, аллергия на нарощенные ресницы – далеко не редкая реакция, от нее страдают многие женщины. Для наращивания используется специальный клей, который может спровоцировать отек. Такую реакцию косметологи отмечают примерно у 30-40% клиенток. При этом аллергия развивается на один из составляющих компонентов клея. Так что шансов, что если сменить клей, то реакции не будет, практически нет.

Ранее Анна рассказывала, что у нее обнаружили аллергическую реакцию на несколько продуктов.

«Для меня было шоком, когда у меня выявили аллергию на яичный белок и желток», - говорила Семенович, отмечая, что после обследования ей пришлось отказаться от любимого омлета с сыром. Кроме того, врачи обнаружили у нее аллергическую реакцию на овсянку и пшеницу. Так что на овсяную кашу на завтрак ей тоже пришлось наложить запрет.