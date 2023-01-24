Маленький гений: Четырехлетний британец читает и считает на семи языках

В свои 3 года и 9 месяцев Тедди умеет читать на семи языках. Фото: Shutterstock

Теодор Хоббс из небольшого города Портисхед на востоке Англии самостоятельно освоил грамоту в возрасте 2 года и 4 месяца.

Сейчас вундеркинду 3 года и 9 месяцев, и он умеет читать не только на английском, который является для него родным, но и еще на шести языках, среди которых китайский, валлийский и французский. Кроме того, малыш спокойно считает на этих языках до ста, а любимым его развлечением является изучение новых слов. Также Тедди с удовольствием читает книги о Гарри Поттере, если ему разрешают родители.

В конце минувшего года Теодора приняли в организацию Mensa, объединяющую людей с высоким индексом интеллекта. По словам представителей организации, Теодор Хоббс стал самым юным членом Mensa в Великобритании с момента ее создания в 1946 году.

Перед тем, как зачислить ребенка в ряды «самых умных», представители организации провели необходимые тесты – в течение часа малыш решал различные головоломки , а потом признался родителям, что это была самая интересная игра в его жизни.

– Потом ему пришлось вернуться домой. Ему было так грустно из-за того, что головоломки закончились. Он даже искал новые слова, чтобы успокоиться. Его даже не интересовало, что такое Mensa. Он только начинает понимать, что он более способный, чем другие дети. Когда он пойдет в школу, я думаю, он поймет больше, – рассказала мать юного гения.