Шокирующие последствия толерантности: В США однополая пара сдавала приемных детей педофилам

33-летний Уильям и 35-летний Закари отдавали приемных сыновей в местную банду педофилов. Фото: СОЦСЕТИ

Американские правоохранители обвинили жителей Джорджии Уильяма и Закари Зуллок в растлении приемных детей 9 и 11 лет.

Во время следствия всплыли жуткие подробности жизни мальчиков в однополой семье, шокировавшие даже радеющих за усыновление однополыми парами детей американцев.

Оказалось, что помимо растления детей «для собственных нужд», 33-летний Уильям и 35-летний Закари отдавали приемных сыновей в местную банду педофилов.

Что там творили с мальчиками – следствию остается лишь догадываться, поскольку жертвы постоянного насилия даже на контакт с психологами идут крайне неохотно.

Сами же «родители» виновными себя не признают и, как они сами заявляют, надеются на чудо, хотя каждому из них грозит до 9 пожизненных сроков.

Американские СМИ утверждают, что Зуллоки - очень обеспеченные люди. При этом никто не знает, чем они зарабатывают на жизнь, поскольку их основным занятием является, по их признанию, "продвижение" ЛГБТ.

Данный случай в ряду ему подобных выделяет лишь то, что приемных детей в семье было двое.

В 2013 году пара американских извращенцев Марк Ньютон и Питер Труин отправились в тюрьму совокупно на 70 лет за то, что сдавали в «аренду» детским порностудиям по всему миру ребенка, выношенного для них суррогатной матерью. Кстати, россиянкой.