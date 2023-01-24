Секс во время чумы: Ватикан расследует сообщения об оргии в соборе во время карантина

В Ватикане проверят сообщения о том, что в дни карантина в кафедральном соборе Ньюкасла проводились оргии. Фото: Shutterstock

В Ватикане приступили к расследованию сообщений о том, что во время карантина в кафедральном соборе города Ньюкасла на северо-востоке Англии, проводилась разнузданные оргия.

Поговаривают, что именно слухи об этой секс-вечеринке и стали причиной недавней отставки епископа Ньюкаслского Роберта Берна – смотрящий (а именно так переводится с латыни слово episcopus) собора покинул свой пост незадолго до празднования Нового года.

При этом самого епископа в участии в непотребных действиях не подозревают, а главным фигурантом оргии называют декана собора Майкла Маккоя, который якобы и организовал вечеринку с участием своих знакомых на квартире при храме.

Самого Маккоя это расследование уже не волнует – он покончил с собой еще весной 2021 года вскоре после того, как полиция сообщила ему о выдвинутых против него обвинениях в сексуальном насилии над детьми.

Примечательно, что в течение нескольких дней после того, как священнику сообщили о выдвинутых против него обвинениях, представители полиции практически постоянно находились с ним на связи, объясняя ему процедуры предстоящих допросов и других следственных действий. По уверениям правоохранителей, Маккой не проявлял никаких признаков депрессии, но вскоре был найден в своей квартире мертвым, а коронеры констатировали самоубийство.