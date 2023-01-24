Мог ли Владимир Высоцкий получить Нобелевскую премию

Владимир Высоцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предположим, все в судьбе Владимира Семеновича Высоцкого сложилось бы иначе. Он избавился бы от наркозависимости. Его спас бы какой-нибудь гениальный врач - или в СССР, или в какой-нибудь другой стране. Его надорванное сердце смогли бы починить. И вот, 25 января 2023 года он рядом с нами, отмечает свое 85-летие - всеобщим и совершенно живым кумиром.

Такие фантазии всегда ужасно соблазнительны. А за ними следуют и другие - о глобальном признании, которого он мог бы добиться. Мог бы он рассчитывать, например, на Нобелевскую премию?

Вопрос с первого взгляда кажется абсурдным, и все же… Получил же ее в 2016-м Боб Дилан - и именно за песни. Многие тогда удивились, - но ведь изучают филологи поэзию трубадуров и миннезингеров, считая ее выдающимся литературным памятником Средневековья. Почему же Боб Дилан должен был ждать достойной оценки своего творчества 800 лет, как те певцы?

С другой стороны, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, как говорят, в свое время чуть-чуть не добрались до Нобелевки. А Высоцкий едва ли уступает им в таланте. По крайней мере, Иосиф Бродский (который премию как раз в конце концов получил), ценил его неизмеримо выше, чем двух живых классиков советской поэзии. А в стихосложении Иосиф Александрович разбирался, уж поверьте, неплохо.

И потом, почти все биографы считают, что, если бы Высоцкий не умер в июле 1980-го, начал бы писать еще и прозу. Задумывался о романе. Предположим, тот вышел бы блестящим, а за ним последовал еще один… И вот он в Стокгольме, во фраке, произносит свою Нобелевскую речь.

Прекрасные мечты, и на свете, конечно, бывает всякое… Но придется от них все-таки отказаться.

Во-первых, Высоцкий пел по-русски (еще по-французски, но крайне редко). Он говорил, что перейти на другой язык, влиться в другую культуру, не сможет. Тут стоит напомнить, что Борис Пастернак получил награду на фоне бешеного всемирного успеха «Доктора Живаго», вошедшего во все списки бестселлеров, стихи Бродского были удачно переведены на английский, которым он блестяще владел, а премию Солженицыну дали не только за литературные достоинства «Ивана Денисовича» и «Архипелага ГУЛАГ». Во время выступлений за границей Высоцкому аплодировали чуть ли не со слезами на глазах, но это объяснялось его невероятными страстью и энергией. Потому что иностранные слушатели не очень понимали, о чем идет речь в «Охоте на волков» или «Парусе».

Дилановский английский - язык международного общения на всей планете, чего про русский не скажешь. Смогла бы выйти на английском антология поэзии Высоцкого, в чьем-нибудь великолепном переводе? Смог бы он освоить этот язык к пятидесяти и начать петь на нем? Как-то не очень верится.

Высоцкий действительно абсолютно русский певец, с типично русским надрывом, с русской поэзией саморазрушения. И это подводит нас к «во-вторых»: человек, написавший «Коней привередливых» или «Вариацию на цыганские темы», просто не смог бы прожить на белом свете очень долго. Он же сам пел про Маяковского и Есенина в своей знаменитой песне о поэтах, ходящих пятками по лезвию ножа (правда, переврал там половину дат, но неважно). В конце песни он с иронией говорил о том, что «срок жизни увеличился, и может быть, концы поэтов отодвинулись на время»…

Он умер не в 37, как многие любимые его поэты, а на пять лет позже. Однако, к сожалению, смерть в 42 года, кажется, почти естественной платой именно за такой талант, как у него, за те самые надрыв, энергию и сияние. Ему дали Государственную премию СССР - посмертно, во второй половине 80-х. Но Нобелевки посмертно не выписывают, с 30-х годов это непреложный закон. Он бы просто не успел до нее добраться. Да и не факт, что она была ему сильно нужна.