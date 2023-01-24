500 тысяч человек умирает в год: ВОЗ назвала опасный продукт-убийцу

Регулярное употребление трансжиров в пищу повышает риск развития болезней сердца на 20%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 25%. Фото: Shutterstock

Трансжиры в пищевых продуктах являются причиной около 500 тысяч смертей от ишемической болезни сердца во всем мире каждый год. Об этом говорится в свежем отчете Всемирной организации здравоохранения. Около 5 миллиардов человек особенно подвержены регулярному влиянию так называемых трансжирных кислот промышленного производства, которые попадают в организм человека с полуфабрикатами, продуктами быстрого питания, хлебобулочными изделиями, обработанными растительными маслами. Регулярное употребление трансжиров в пищу повышает риск развития болезней сердца на 20%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 25%. Стоит задуматься, прежде чем организовывать в следующий раз перекус чипсами и газировкой.

Трансжиры - это токсичные химические вещества, которые убивают, и им не должно быть места в пище, - считает генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Гебрейесус.

9 из 16 стран с самой высокой долей смертей от ишемической болезни сердца, вызванных потреблением трансжиров, недостаточно контролируют их уровень в переработанной на производстве пище. В «черный список» ВОЗ попали Австралия, Азербайджан, Бутан, Эквадор, Египет, Иран, Непал, Пакистан и Республика Корея.

Генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Гебрейесус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО ТАКОЕ ТРАНСЖИРЫ?

На самом деле трансжиры в пище есть в двух видах: натуральные и промышленные. Один из источников натуральных трансжиров – говядина, красное мясо. Но львиная доля вредных трансжиров – это результат переработки продуктов при производстве на пищевых комбинатах, что делает обработанную пищу дешевой и увеличивает срок ее хранение. Трансжиров много в маргарине, топленом масле, пончиках, всем зажаренном и пережаренном, фастфуде.

ЧТО ТРАНСЖИРЫ ДЕЛАЮТ С НАМИ?

Они попадают в кровь. Чем трансжиров попало больше, тем выше становится содержание вредного холестерина, стенки клеток затвердевают и воспаляются, сосуды теряют эластичность, артерии «забиваются». Со временем это и приводит к сердечно-сосудистым проблемам.