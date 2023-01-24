ЕГЭ близко: сколько стоят услуги репетиторов в России и как не нарваться на халтурщика

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты Авито проанализировали, какие услуги начинающих репетиторов востребованы, сколько стоят индивидуальные занятия и как не нарваться на халтурщика.

Объявления о репетиторстве размещают бакалавры, аспиранты и магистры профильных специальностей ведущих вузов страны. Предлагают подтянуть по школьным предметам и иностранным языкам, подготовить к ЕГЭ/ОГЭ, вступительным экзаменам в университет или к олимпиаде.

В январе количество таких объявлений выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на образовательные услуги - на 38% за весь 2022 год. Особенно часто, как оказалось, родители ищут детям тренеров по школьным предметам – таких запросов стало на 46% больше, чем год назад.

Часовой индивидуальный урок стоит около 500 рублей. Это в среднем по стране. Самые дорогие репетиторы традиционно в Москве. Но поскольку все большее число тренеров-студентов готовы заниматься в онлайн-формате и в любое время, можно найти добросовестного старшекурсника не из столицы и подешевле.

Цена также зависит от целей обучения и предмета. К примеру, репетиторы по английскому дешевле, чем за 600 рублей в час, объяснять грамматику и штудировать диалоги с отстающим учеником вряд ли согласятся. Самые дорогие – уроки по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ или к международным языковым экзаменам.

При выборе репетитора эксперты советуют обращать внимание на отзывы о его работе от предыдущих учеников. Также стоит уточнить информацию об уровне образования, профильных курсах и сертификатах, методиках в обучении. Еще одним индикатором при выборе специалиста может стать информация об успехах предыдущих учеников репетитора.