Платье Ирины Шейк с отрубленной головой льва вызвало скандал: Жуткий наряд пугает

Топ-стилист Анвар Очилов объяснил смысл скандального выхода Ирины Шейк в платье с головой льва от Schiaparelli Фото: EAST NEWS

В Париже идет Неделя высокой моды. Началась она с показа бренда Schiaparelli. Представили 32 очень разных образа. Но скандальным оказался выход моделей в образах животных. На платьях и костюмах вполне себе натуралистично «расположились» головы животных – очень похожие на чучела от таксидермистов. Бренд уже сто раз сообщил, что «ни одно животное не пострадало» - все материалы искусственные. Креативный директор бренда Дэниел Розберри заявил, что вдохновлялся «Божественной комедией» Данте, а сама коллекция получила название «Инферно». На подиуме появились Ирина Шейк – в образе львицы, Наоми Кэмпбелл – волчица и Шалом Харлоу – снежный леопард. Каждое животное олицетворяет три самые сильные страсти – сладострастие, гордыню и корыстолюбие. Ни зоозащитники, ни миллионы пользователи соцсетей модную задумку не оценили. Мнения разделились. Разбираемся в нюансах скандальной высокой моды.

В Париже идет Неделя высокой моды. Началась она с показа бренда Schiaparelli. Фото: EAST NEWS

Топ-стилист Анвар Очилов объяснил KP.RU задумку дизайнера: «Этот показ я смотрел. Красивый и элегантный показ, в котором было много разных красивых образов. Акцент был сделан дизайнером на то, чтобы не убивать животных, не использовать их меха в качестве одежды, верхней одежды. Это демонстрация того, что есть выход – можно решить любую задачу, создать искусственный аналог любой меховой одежды. Даже вот такой натуралистичный. Помимо творческих модных идей задачи было две. Первая: красиво подчеркнуть – необязательно убивать животных, чтобы носить их на себе, сейчас с помощью современных технологий можно решить любую задачу. Вторая: громко заявить о том, что животные тоже хотят жить. И с этими задачами бренд справился – привлек внимание к проблеме, после такой заявки и обсуждения у больших брендов не должно появиться желание делать одежду из натурального меха животных, а у людей ее носить. Подобный ход не новый. Просто теперь из любого события можно устроить акцию. Известный защитник амурских тигров Леонардо ди Каприо однажды снимался на обложку журнала с лебедем на шее – и тогда это вызвало бурю позитивных эмоций… Сейчас вероятно реакция могла быть непредсказуема».

Ирина Шейк Фото: EAST NEWS

После громкого показа модные эмоции у всех разные. Профессионалы индустрии поддерживают бренд, часть активных пользователей соцсетей не скупится на оскорбления, зоозащитники в шоке, мнения звезд разделились.

Наши знаменитости со статусом «большая модница» тоже поделились своими мнениями в телеграм-каналах. Ксения Собчак внимательно следит за происходящим и ей понравилось: «Schiaparelli открывает кутюрную неделю моды в Париже. Как всегда красиво, а в этот раз еще и чуть-чуть в «мире животных». Ирина со львиной головой! (здесь Собчак поставила одобряющий значок – прим. Авт.) А с выходом Наоми можно вспомнить весь цитатник про волков».

Наоми Кэмпбелл Фото: EAST NEWS

Яна Рудковская сама в эпицентре модных событий – продюсер сейчас в Париже: «А Кайли Дженнер неплохо так рискнула. (она была гостьей показа и полностью повторила образ львицы Ирины Шейк — прим. Авт.). Несмотря на то, что в посте едва ли ни капслоком после каждого слово написано «искусственный, искусственный, искусственный». Референс этого наряда все же очевиден - вполне себе не искусственные трофеи охотников на сафари. Что скажут защитники животных? В комментариях люди уже пишут, что это не круто, даже если не по-настоящему, и что вообще с тобой, дорогая Кайли, не так? Соглашусь. Это не выглядит как что-то искусственное, для меня тоже такая мода на грани. Я не знаю как вам, но это как юбка у Роберта Патиссона: не понравилась никому, но зато все об этом написали!»

Кайли Дженнер Фото: EAST NEWS

Бренд громко привлек к себе внимание и очевидно, что вся коллекция (за исключением сделанных для показа «чучел») разлетится по гардеробам богатых модниц очень быстро. А представители индустрии продолжают спорить: означает ли этот скандал, что теперь дизайнеры должны отказываться от смелых идей в угоду широкой общественности, которая может оскорбиться не только от очевидных запретных мотивов, но и интерпретировать по-своему любой смелый ход. Отметим, что в 2019 году для кутюрной коллекции этот бренд заказывал у знаменитого шляпника Стивена Джонса головные уборы в виде голов собак, пантер, фламинго и других животных. Тогда модели носили эти искусственные чучела на голове и никто не обращал внимания.