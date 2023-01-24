Почему в России не работает закон об ответственном обращении с животными

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Елена Акинфовна - председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России, инициатор Всероссийской кампании «ЗооДруг» по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Пробовали ли вы когда-нибудь сравнить закон с машиной? Думаем, что нет. Однако гость студии радио «КП» Елена Шаройкина начала именно с этого. Собственно, за точные и неожиданные образы ее и любят журналисты. Беседы с ней всегда превращаются в увлекательный диалог. Так было и в этот раз. Но сначала все-таки про машины.

Закон об ответственном обращении с животными появился пять лет назад. В последнее время вокруг него часто ведутся дискуссии. В первую очередь, из-за его несовершенства. По мнению Шаройкиной, это как купить новую машину, но без интересных примочек, электроники, регуляторов комфортной температуры в салоне и т.д.

- То же самое и с законом, - говорит эксперт. – Он был принят как некие рамки и все. Но это не работает в полной мере. Проблема безнадзорных животных не решается. Тех же бродячих собак на улице немало, они нападают на людей, бывает это заканчивается смертельным исходом. При этом приюты переполнены. Как муниципальные, так и частные. Именно поэтому сейчас в стадии обсуждения законопроект, в котором предлагается урегулировать несколько направлений, не только безнадзорных, но там вопросы касаются и диких животных. Но в первую очередь, – безнадзорных.

САМЕЦ ИЛИ САМКА?

Известно, что над законопроектом ведется большая экспертная работа, в том числе и в Общественной палате, где 20 декабря 2022 года прошло общественное обсуждение новых поправок к законодательству об ответственном обращении с животными. Например, сейчас предлагается при стерилизации безнадзорных животных в рамках ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) уделять приоритетное внимание самкам, а не самцам. Количество денег, которые выделяются на ОСВВ, ограничено. Приходится делать выбор - кого стерилизовать – самку или самца. Логичнее, самку, чтобы не смогла зачать и принести потомство.

- Однако если мы хотим стерилизовать, в первую очередь, самок, то так и надо писать в законопроекте, - уверяет Елена Шаройкина. – К чему этот выбор? Все равно денег простерилизовать всех животных не будет. Это нереально.

Еще один из пунктов законопроекта – разведение животных через общественные организации.

- Сейчас все хаотично, - рассказывает Шаройкина. - Есть такое понятие как «черный разведенец». Это не заводчик, который профессионально занимается племенным разведением, участвует в выставках, является членом крупной ассоциации и работает по установленным правилам. А люди без соответствующих документов, полноценного опыта и знаний, зато с огромным желанием зарабатывать деньги. В итоге, отбракованные животные выбрасываются на улицу, или под видом одной породы продают другую, обманывая покупателей. Дабы избежать этой проблемы, предлагается, чтобы все, кто занимается разведением животных, становились членами крупных ассоциаций и профессиональных общественных объединений. Например, как в адвокатской деятельности. Некоторые коллеги-зоозащитники возражают: мы отдаем регулирование в руки каким-то там общественным организациям, а должно это делать государство. Я как раз с этим не согласна. В адвокатуре все регулируется не государством, а адвокатским сообществом. Здесь то же самое. Почему у адвокатов это успешно работает, а здесь не будет?

ВКЛЮЧАЕМ КРАСНЫЙ СВЕТ

Есть еще существенные причины, по мнению Елены Шаройкиной, почему законодательство бессильно перед реальностью.

В России по-прежнему нет обязательной регистрации и чипирования животных, или мечения любыми другими способами. Нет пропаганды домашней стерилизации.

- Да, человек вправе сам принимать решение, готов он нести ответственность еще и за щенков или за котят, - считает эксперт - Но людям надо объяснять последствия и создавать условия для льготной стерилизации. Часто бывает, что дворовая кошка родила котят, сердобольные жители их кормят, ставят им коробки для жилья. Котята вырастают и разбегаются. На следующий год они начинают плодиться. Процесс бесконечный. Пора включать красный свет. Сейчас уже сотни тысяч этих животных в приютах. На них уходят огромные деньги. Мы не можем без конца строить города приютов и содержать животных. Нужно прекратить издеваться над братьями нашими меньшими.

Чипирование – тоже одно из необходимых решений для ведения учёта и контроля численности животных. Удивительно, но у него не так много сторонников. Особенно среди политиков, потому что эта тема считается электорально невыгодной.

- Представьте, что у нас в стране 60 миллионов домашних животных. Я не знаю, откуда берется эта статистика, но точно не меньше, - комментирует Шаройкина. - И каждое животное нужно внести в реестр, прочипировать. Кто за это будет платить? Как мы заставим население это делать? И самое главное: кто и как это будет контролировать? Это очень сложные механизмы, над которыми нужно работать. Кроме того, считаю обязательным принять поправки, когда общественные комиссии и инспектора должны иметь абсолютный допуск к приютам и возможность их контролировать. Есть ответственные приюты, а есть безответственные. Нужно понимать, что в них творится, чтобы мы потом не читали новости об очередной живодерне. Приюты – закрытая система, никто не хочет показывать, что на самом деле происходит. Именно поэтому общественники должны иметь право приходить на территорию.

БЕЗ «ЗООДРУГА» КАК БЕЗ РУК

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей «ЗооДруг» - беспрецедентная по своим масштабам акция. Напомним, 31 марта прошлого года было объявлено о старте этой кампании в Общественной палате Российской Федерации. Был создан оргкомитет, куда вошло уже около 20 различных фондов, организаций, объединений. Цель акции – помочь нашим новым территориям решить проблемы с животными. Накормить, пристроить, отремонтировать зоопарки, обогреть приюты для животных и т.д. В условиях гуманитарной катастрофы тяжело всем: и людям, и животным. Но про последних зачастую забывают, а этого допустить нельзя.

- Вот мы и организовали «ЗооДруг», чтобы максимально объединиться и помогать местным жителям и животным, которых они не бросили и продолжают опекать, - рассказывает Елена Шаройкина. – В поле нашей заботы не только приюты. «ЗооДруг» стал первым помощником Мариупольского зоопарка. Мы первые, кто поддержал его – мы передали и генераторы, и деньги, и впоследствии регулярно отправляли туда помощь, потому что она там требуется. Например, стройматериалы для строительства новых вольеров, еду, медикаменты. Мы помогаем конным клубам, зооуголкам. Когда мы начинали проект, эти регионы не были частью большой России. И «ЗооДруг» был соседом-помощником. Сейчас мы в одной стране. Поэтому проект продолжает действовать, отправлено уже более 150 тонн, это 8 больших фур. В том числе отправлена помощь Донецкому ботаническому саду, стройматериалы для сохранения уникальных теплиц с краснокнижными растениями. И вот сейчас, до конца января, в Луганск отправится еще одна фура весом более 10 тонн. Все это было бы невозможно без помощи обычных людей, частных компаний, фондов. Нам удалось собрать более 16 миллионов. А скоро пойдет первая фура, собранная на деньги президентского гранта, который был выдан фонду «Ника», члену оргкомитета «ЗооДруга», в рамках кампании «ЗооДруг». То есть государство тоже понимает значимость проблемы и помогает нам.

Кроме того, совместно с ОНФ оргкомитет «ЗооДруга» обеспечил кормами для собак, кошек и попугаев пункты временного размещения беженцев во Владимире, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

ДРУЗЬЯ «ЗООДРУГА»

Оргкомитет «ЗооДруга» объединил ведущие российские фонды и организации, среди них:

- Общенациональная Ассоциация генетической безопасности (ОАГБ)

- Всероссии ская информационная кампания «Забери друга из приюта»

- Московское общество защиты животных

- Центр защиты животных АНО «ГБР. Зоозащита»

- АНО Реабилитационныи центр для бездомных собак «Своя стая»

- Благотворительныи фонд помощи животным «Леснои приют»

- Благотворительныи фонд помощи бездомным животным «Ника»

- Фонд Защиты Китов

- Благотворительныи фонд «Рядом»

- Общероссии ская общественная организация «России ское биологическое общество»

- Альянс защитников животных

- России ская кинологическая федерация

- Общественная палата ДНР

- Общественная палата ЛНР

- Сообщество «Друзья моего сердца»

- Региональная общественная организация инвалидов «Алые паруса»

- Общественная палата Московскои области

- Акция «Помощь животным Донбасса»

- Международный благотворительныи фонд помощи животным «Дарящие надежду»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Пункт приёма помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителеи Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади с 31 марта 2022 года.

КСТАТИ

В этом году Общественная палата выпустит доклад по оценке выполнения 808-го поручения президента. Оно как раз касается закона об ответственном отношении с животными.

- Мы проанализировали все, что происходит во всех регионах, получили оттуда данные, и мы выпустим публичный официальный доклад с нашим анализом того, что происходит по всей России, - рассказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина. - Но сразу скажу, что есть регионы, где порядок наведен. Московский регион (в первую очередь Москва), Нижний Новгород, Санкт-Петербург – там ОСВВ работает, приюты хорошие, там есть допуск контролирующих органов, в том числе общественников.