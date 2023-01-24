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Политика24 января 2023 11:29

Минобороны России рассказало об успехах в уничтожении иностранного оружия на Украине

По всей линии соприкосновения уничтожены десятки орудий ВСУ на огневых позициях
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
По всей линии соприкосновения уничтожены десятки орудий ВСУ на огневых позициях

По всей линии соприкосновения уничтожены десятки орудий ВСУ на огневых позициях

На прошедшем брифинге Министерства обороны России официальный представитель ведомства рассказал о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины и сообщил потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 30, на Донецком до 50, на Запорожском более 25.

Обратили внимание, что на Херсонском артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50, на иных направлениях еще с десяток орудий: РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», «Акация», Д-20, Д-30, артиллерийская система М-777, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

И это далеко не весь список.

Генерал-лейтенант отметил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки был ликвидирован пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения в Артемовске и Новоукраинке, а также 64 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах сосредоточения противника.

Конашенков отдельно поблагодарил подразделения сил противовоздушной обороны, которые сбили 10 беспилотников украинских националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

376 - самолетов.

203 - вертолета.

2944 - беспилотных летательных аппарата.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7614 - танков и других боевых бронированных машин.

988 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3898 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8159 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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